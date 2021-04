Skoda Fabia 4a generazione, svelati interni e altri dettagli

Skoda dà appuntamento a tutto il pubblico degli appassionati per la presentazione virtuale in prima mondiale della quarta generazione del suo modello di punta, la Fabia, per martedì 4 maggio alle 19.00.



A fare da spettacolare sfondo all'evento (https://fabia-skoda-virtual-event.web.app/start) sarà una perfetta ricostruzione in grafica digitale tridimensionale del DOX Center for Contemporary Art di Praga, dove si muoveranno e interagireranno con il pubblico i manager di Skoda o meglio i loro avatar in perfetto stile Second Life 4.0.

Durante il tour virtuale, gli ospiti potranno incontrare i membri del consiglio di amministrazione di Skoda Auto tra cui Thomas Schäfer presidente del consiglio e Martin Jahn membro del board con responsabilità per vendita e marketing, nonché gli esperti del team di progettazione guidato da Oliver Stefani. La presentazione avverrà nel cortile interno e sulla terrazza sul tetto del DOX, conducendo visitatori alle varie aree interne.

Nel cortile sono installati numerosi Led-wall per visualizzare il programma d'azione mentre la terrazza sopraelevata diventerà il Nexr Level di Skoda, per riflettere il programma futuro della Casa automobilistica ceca. Intanto Skoda ha rilasciato altri bozzetti della quarta generazione di Fabia, basata per la prima volta a 22 anni dal suo debutto sulla piattaforma del Gruppo Volkswagen Modular Transverse Toolkit in variante MQB-A0. Grazie a questa novità potrà combinare tutti i valori del marchio - sintetizzabili con il motto 'Tutto ciò di cui hai bisogno e un po' di più' - senza rinunciare ad un convincente rapporto qualità-prezzo, ad una elevata sicurezza e a livelli di confort e qualità costruttiva degni di segmenti superiori.

Con il suo design ancora più dinamico ed emotivo, e un abitacolo (come si può scoprire dal primo bozzetto mostrato da questa angolazione) moderno e improntato al miglioramento dell'interfaccia uomo-macchina, la quarta generazione di Skoda Fabia ha tutti i prerequisiti per continuare la storia di successo di questa famiglia di auto compatte.