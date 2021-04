Renault, aperti ordini per Kangoo, Kangoo Van e Express Van

Aperti in Italia, gli ordini di nuovo Kangoo, Kangoo Van e nuovo Express Van. La casa della Losanghe da' il via alla fase di commercializzazione della rinnovata gamma dei van versatili e funzionali.

In particolare, il nuovo Kangoo arriverà nei concessionari a partire da giugno con prezzi a partire da 25.000 euro chiavi in mano con la motorizzazione TCe 100 FAP.

Nuovo Kangoo si impone con un nuovo design robusto ed atletico: cofano orizzontale nervato, frontale verticalizzato e spalle generose. Gli interni si trasformano e guadagnano in qualità con l'inedita plancia, che comprende una fascia color legno scuro spazzolato, e gli inserti cromati in diversi punti. Il posto guida è più ergonomico, con 49 litri di vani portaoggetti a portata di mano. L'insonorizzazione è stata migliorata del 10%, per una maggiore silenziosità a bordo.

Dotato di pratici equipaggiamenti, come lo specchietto di controllo dei sedili posteriori e le innovative barre da tetto.

Comprende anche il nuovo sistema multimediale Renault Easy Link con la funzione Smartphone Replication con o senza navigazione, e touchscreen da 8''.

Kangoo si arricchisce di 14 dispositivi di assistenza alla guida di serie, per garantire una guida più serena, offrire più sicurezza agli occupanti e facilitare le manovre di parcheggio.

Tra questi, ricordiamo la frenata attiva di emergenza, il cruise control con frenata in discesa, il sistema al mantenimento della corsia, il sistema attivo di controllo dell'angolo cieco. Partono invece da 18.000 euro IVA esclusa, i prezzi del nuovo Kangoo Van, mezzo capace di rivoluzionare, ancora una volta, il modo di lavorare degli operatori professionali con innovazioni utili ed ingegnose che facilitano l'accesso alle merci e semplificano le operazioni di carico.

Dotato di un design esterno atletico con spalle generose, Kangoo Van offre il miglior volume di carico della categoria che giunge fino a 3,9 metri cubici. Gli interni moderni propongono 60 litri di vani portaoggetti pratici ed accessibili, tra cui il nuovo cassetto Renault Easy Life.

All'anteriore, Kangoo Van propone due posti nelle versioni al lancio e, successivamente, 3 posti con opzione sedile passeggero biposto con un vero e proprio ufficio mobile.

In rampa di lancio, infine, anche Express Van, mezzo che nel design sfoggia gli ultimi stilemi del brand Renault, come la firma luminosa a LED C-Shape. Nuovo Express Van esprime, al tempo stesso, robustezza e dinamicità, grazie al paraurti verticale e alla griglia della calandra alta, al cofano con nervature e alle linee fluide. Il design si arricchisce di finiture valorizzanti ed inserti cromati. Express Van dedica una particolare attenzione ai vani portaoggetti che offrono uno spazio record, fino a 48 litri. Questo veicolo commerciale consente fino a 780 kg di carico utile nella versione benzina e 650 kg nella versione diesel. È dotato di sei anelli di fissaggio girevoli a terra e quattro sui lati. A bordo, anche in questo caso, il sistema multimediale Renault Easy Link ed una serie di dispositivi di assistenza alla guida indispensabili, per una maggiore sicurezza a bordo.