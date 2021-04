Bentley Continental GT V8, è Equinox solo per il Giappone

Per un'edizione riservata al solo mercato giapponese, la nuova Bentley Continental GT V8 diventa anche Equinox. Basata esternamente su un tema monocromatico di colore nero, argento e bianco, il tema Equinox sarà limitato a soli dieci esemplari. Il tema dei colori monocromatici è il vero protagonista dell'edizione speciale e si spinge anche all'interno dell'abitacolo, con l'obiettivo dichiarato di abbinare il lusso alla sportività, tra rivestimenti specifici e cuciture a contrasto in filo d'argento sui sedili e sul volante, oltre all'impiallacciature a doppia finitura. L'impiallacciatura del lato passeggero è rifinita anche con un elegante intarsio del logo Mulliner.

Tanti dettagli che contraddistinguono l'edizione Equinox della Continental GT V8, a partire dalla nuova illuminazione e dalle raffinate cuciture in filo d'argento utilizzato per i sedili e per il disegno a diamante. Il filo unico è stato progettato per essere estremamente resistente e utilizza tinture speciali per mantenere il suo colore per tutta la vita del veicolo. Il filo è utilizzato anche per gli elementi di cucitura a contrasto e per il logo ricamato delle ali Bentley, impresso su ogni poggiatesta e ciascuno composto da 4500 punti. Sotto il cofano della Continental GT V8 Equinox Editions si trova il motore V8 biturbo di Bentley. La nuova generazione da 4,0 litri a 32 valvole V8 sviluppa 542 CV e 770 Nm di coppia. La velocità massima dichiarata è di 318 km/h, con un accelerazione da 0 a 100 in 4 secondi.