Subaru Outback Wilderness: carattere off-road, solo per Usa

Sposando una strategia di diversificazione dello stesso modello - che già altri competitor stanno seguendo con successo - anche Subaru si è messa al lavoro sull'iconico modello Outback che è arrivato ora alla sesta generazione. Dopo aver deciso il ritorno in Europa (ne abbiamo riferito in febbraio https://www.ansa.it/canale_motori/notizie/prove_novita/2021/02/1 9/subaru-outback-my21-davvero-a-suo-su-ogni-tipo-di-percorso_5f6 88212-d994-4c2d-b961-82a6c78cf5f2.html) la Casa delle Pleiadi aggiunge ora, limitatamente al mercato Usa, una variante con più spiccate caratteristiche suv e 'avventurose'.



Denominata Outback Wilderness si distingue per un look davvero aggressivo e più tecnIco, grazie alla presenza dei grandi pneumatici Yokohama Geolandar montati su cerchi da 17 pollici e soprattutto per un telaio modificato per offrire un'altezza da terra di ben 24,1 centimetri. Outback Wilderness viene fornita di serie con la versione più potente del boxer 4 cilindri turbo benzina da 2,4 litri, accreditato di 260 Cv e 376 Nm di coppia massima. Tra le altre modifiche è da segnalare la presenza di un differenziale posteriore modificato e di una trasmissione a variazione continua Lineartronic specifica per ottenere un rapporto di trasmissione finale di 4,44: 1 sia al retro treno che sull'avantreno.

La guida nell'off-road estremo è facilitata dal sistema X-Mode a doppia funzione, che include le modalità Snow/Dirt e Deep Snow/ Mud, e da una specifica taratura del motore che migliora la coppia ai bassi regimi alle ruote per superare pendenze fuoristrada fino al 40%.

Oltre alla piastra paramotore anteriore e ai codolini protettivi per i parafanghi le Outback Wilderness si distinguono ulteriormente per i badge specifici sul portellone e sui parafanghi anteriori, per fendinebbia esagonali a Led, e per una pellicola antiriflesso in nero opaco sul cofano.

Per quanto riguarda due ganci e punti di sollevamento, Subaru ha optato per il rame anodizzato per il massimo impatto visivo. Presente anche un portapacchi fisso a scala che ha un limite di carico statico di 318 kg, valore più che sufficiente per montare una tenda sul tetto, soluzione per avventure in perfetto stile Wilderness.