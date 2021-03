Mercedes EQS scende in pista in vista della world première

Eva Greiner, chief engineer eDrive system di Mercedes-Benz, è a capo dello sviluppo della EQS e della futura generazione di vetture full electric che nasceranno sulla nuova piattaforma dedicata alle vetture di segmenti superiori che, non a caso, si chiama proprio EVA (Electric Vehicle Architecture).

Un'inedita architettura su cui prenderanno forma ben quattro nuovi modelli: dopo la EQS, disponibile anche in versione AMG, sarà infatti la volta della EQE, seguite dalle varianti suv.

Eva Greiner sta inoltre già lavorando sulla piattaforma MMA (Mercedes-Benz Modular Architecture), progettata per auto compatte e di medie dimensioni. A poche settimane dalla world première, la EQS è scesa in pista al centro di test e tecnologia di Immendingen per un ultimo giro prima del suo debutto ufficiale.

L'EQS è un prodotto indipendente e completamente elettrico nel segmento di Classe S e arriverà sul mercato il prossimo mese di agosto. Con la berlina business EQE e le varianti SUV di EQS ed EQE, seguiranno presto altri modelli basati su questa nuova architettura. L'EQS consentirà ai clienti del segmento del lusso di beneficiare di tutti i vantaggi di un'architettura completamente elettrica rispetto allo spazio e al design. Con un'autonomia di oltre 700 km (WLTP), l'EQS soddisfa anche i requisiti di una berlina progressiva nel segmento S-Class anche sotto questo aspetto.

La nuova generazione di veicoli elettrici nel segmento lusso ed executive si basa su un'architettura sviluppata su misura, che è scalabile in ogni aspetto e può essere utilizzata su tutte le serie di modelli. L'interasse e il binario così come tutti gli altri componenti del sistema, in particolare le batterie, sono variabili grazie al design modulare. Il concetto del veicolo è quindi ottimizzato per soddisfare ogni esigenza di una famiglia di modelli elettrici a batteria orientata al futuro. (ANSA).