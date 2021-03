Peugeot 208 Rally4, venduto centesimo esemplare

Quota 100 modelli venduti raggiunta per Peugeot 208 Rally 4. A poco più di un anno dalla vendita del primo esemplare, la 100esima 208 Rally 4 sarà consegnata questa settimana in Perù al suo nuovo proprietario. Il successo della nuova best-seller di Peugeot Sport non si è fatto attendere, con la conquista dei titoli di Campione francese Terra e Campione italiano nella categoria due ruote motrici nel 2020. Quest'anno almeno sette Coppe in tutta Europa e in America Latina permetteranno a tutti i piloti di avere un ruolo da protagonista nell'ambito dei campionati due ruote motrici su terreni particolarmente selettivi. Sviluppata durante la stagione 2019, la 208 Rally4 ha beneficiato dell'esperienza degli ingegneri di Peugeot Sport e nonostante la crisi sanitaria globale che ha fortemente colpito il motorsport nel 2020, ha preso il via in più di 250 rally in 18 paesi diversi. Forte dei successi ottenuti, Peugeot Sport continuerà a sviluppare la 208 Rally4 nel corso della stagione per permetterle di rimanere la vettura ideale nelle due ruote motrici, con un budget contenuto.