Seat, nuovi propulsori per Leon, Ateca e Tarraco

In casa Seat arrivano a listino i nuovi propulsori per Leon, Ateca e Tarraco. A cominciare dalla Leon, la gamma si amplia con l'introduzione del propulsore 1.5 TGI 130CV abbinato alla trasmissione manuale e con il nuovo 2.0 TSI 190CV con cambio DSG. A circa due mesi dall'introduzione a listino del propulsore TGI a metano con cambio automatico DSG, l'offerta si allarga, includendo ora anche il propulsore 1.5 TGI 130 CV con trasmissione manuale a 6 rapporti. L'arrivo di questa nuova versione contribuisce a rispondere alle esigenze dei clienti che cercano nella alimentazione a metano una soluzione di mobilità efficiente e con costi di gestione ridotti. I valori dei consumi registrati dalla nuova SEAT Leon TGI con cambio manuale si attestano tra i 5,7 e i 6,3 m3/100 km (ciclo combinato WLTP), a fronte di emissioni tra i 102-112 g/km, quindi ben al di sotto della soglia per beneficiare degli ecoincentivi statali. I prezzi di listino della versione TGI a metano partono da 25650 euro per la versione Style, 27300 euro per la versione Business, mentre le versioni Xcellence ed FR sono offerte da 28700 euro. Il nuovo propulsore turbo quattro cilindri 2.0 TSI 190 CV DSG rappresenta poi il vertice della gamma motori alimentati a benzina. In grado di erogare una potenza massima di 190 CV, il nuovo propulsore sviluppa una coppia massima da 320 Nm, garantendo così alla nuova Leon prestazioni da sportiva, con una velocità massima di 231 km/h e un'accelerazione da 0-100km/h in soli 7,4 secondi. I consumi di SEAT Leon 2.0 TSI 190 CV DSG si attestano tra i 6,7-7,2 l/100 km nel ciclo combinato WLTP, a fronte di emissioni di CO2 comprese tra 151-164 g/km.

Il prezzo di listino della versione con il motore benzina top di gamma, disponibile in abbinamento all'allestimento sportivo top di gamma FR, parte da 30800 Euro. Novità anche sul fronte Ateca, dove l'offerta di motori a benzina include i propulsori 1.0 TSI, 1.5 TSI e 2.0 TSI disponibili nei diversi allestimenti, mentre il propulsore Diesel 2.0 TDI nelle versioni da 115 e 150 CV, con la possibilità di abbinamento al cambio automatico DSG e alla trazione 4Drive, garantisce un livello di emissioni di CO2 in grado di accedere agli ecoincentivi statali. Il marchio spagnolo amplia ora la gamma motori della nuova Ateca con l'introduzione a listino del 2.0 TSI 190 CV 4Drive DSG per gli allestimenti Business, FR ed XPERIENCE. Il prezzo di listino della nuova Ateca 2.0 TSI 190 CV 4Drive DSG Business parte da 35850 euro, mentre le versioni top di gamma FR ed XPERIENCE sono offerte da 37600 e 38600 euro. Per il SUV Tarraco, la novità si chiama invece 2.0 TSI 190 CV DSG 4Drive, che va ad allargare la gamma motori, ora anche turbo quattro cilindri, in grado di erogare 190 CV di potenza e 320 Nm di coppia, con trasmissione DSG a sette rapporti e trazione integrale. Il nuovo motore è disponibile per gli allestimenti Business, Xcellence ed FR nelle configurazioni a 5 e 7 posti. Prezzi, da 39750 euro chiavi in mano.