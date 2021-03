Renault Arkana, il suv coupé sportivo dall'anima 'ibrida'

Linea di cintura rialzata ed atletica, spalle generose, ski anteriori e posteriori, protezioni dei passaruota marcati, paraurti anteriore espressivo. Renault lancia in Europa Arkana, il suv coupé sportivo ed elegante con altezza libera dal suolo 199 mm.

Pioniere tra i marchi generalisti, con Arkana, Renault entra in un un segmento che finora era appannaggio delle marche premium.

La forte personalità ibrida di questo modello 'suvversivo' si ritrova sia nello stile che nelle motorizzazioni. Associando un posto guida rialzato, una grande abitabilità ed un volume del bagagliaio senza compromessi con uno stile sportivo distintivo e innovativo, Arkana promette un nuovo approccio ai suv, nonché un look ancora più incisivo nella versione R.S. Line.

Questa vettura può contare sull'offerta di diverse motorizzazioni ibride che integrano l'innovativa motorizzazione E-Tech Hybrid da 145 cv e i motori 1.3 TCe a micro-ibridazione da 12V nelle versioni a 140 cv e 160 cv (a partire da ottobre 2021).



Basato sulla piattaforma modulare CMF-B dell'Alleanza, su cui sono già state sviluppate le ultime generazioni di Clio e Captur, nuovo Arkana è prodotto presso lo stabilimento di Busan (Corea del Sud). Da questo mese sono previsti gli ordini per le versioni TCe mentre a giugno per la E-Tech Hybrid.

Grazie alla sua altezza libera dal suolo, la cintura della scocca rialzata ed atletica e le spalle generose, rientra perfettamente nel mondo dei suv. Questa impressione è accentuata dalla presenza degli ski anteriori e posteriori e delle protezioni dei passaruota.

La calandra, al cui centro troneggia un logo Renault ancora più grande, è situata nel bel mezzo di una linea cromata che, insieme agli altri inserti decorativi, le conferisce eleganza e raffinatezza.

I fari al 100% Led comprendono la firma luminosa C-Shape che caratterizza i modelli Renault. Stessa cosa per il posteriore, dove è accompagnata da una fascia che si estende su tutta la larghezza del portellone. Ben piantato sulle grandi ruote da 690 mm di diametro, vanta una lunghezza di 4.568 mm per un'altezza contenuta di 1.571 mm e un passo che raggiunge i 2.720 mm.

Nuovo Renault Arkana è disponibile nella versione R.S. Line firmata Renault Sport, per i clienti che cercano un design dinamico.

Sia all'esterno che nell'abitacolo, Arkana vanta elementi dedicati e un look ancora più sportivo (questo allestimento è disponibile con la motorizzazione E-Tech Hybrid e con le motorizzazioni micro-ibride TCe 140 e TCe 160 nel quarto trimestre dell'anno).

Con i suoi interni e il posto guida high-tech che pone l'accento sulla qualità e il comfort: Arkana vanta un cruscotto con display digitale; lo schermo a colori misura 4,2", 7" o 10,2" in funzione delle versioni.

L'abitabilità interna è al top mentre a livello di bagagliaio, nuovo Arkana ha un volume di carico generoso con una capacità di 518 litri (480 litri nella versione E-Tech Hybrid), con kit di riparazione.

Nuovo Arkana è dotato della tecnologia E-Tech Hybrid 145 cv e anche delle motorizzazioni performanti TCe 140 e 160 nella versione micro-ibrida da 12 volt per maggiore efficienza, reattività e piacere di guida.

La motorizzazione E-Tech Hybrid 145 cv è composta da un motore termico 4 cilindri benzina 1.6 di nuova generazione, sviluppato dall'Alleanza. Adatto alla tecnologia ibrida, è dotato di un filtro antiparticolato per limitare gli scarichi inquinanti. La sua potenza è di 69 kW (94 cv) ed è affiancato da due motori elettrici: un "e-motor"(36 kW) e uno starter ad alta tensione di tipo HSG da 15 kW (fino a 75 km/h in full electric).

Per tutti gli allestimenti anche nella versione micro-ibrida basata sulla motorizzazione turbo benzina 4 cilindri a iniezione diretta 1.3 TCe. La micro-ibridazione si ottiene aggiungendo un alternatore-starter accoppiato a una batteria agli ioni di litio da 12V posizionata sotto il sedile passeggero. Associata a una trasmissione automatica a doppia frizione EDC a 7 rapporti, è proposta in due versioni: 140 cv (al lancio) e 160 cv (a partire dal quarto trimestre 2021). Prezzi a partire da 30.350 euro per la versione Intens TCe 140 mentre è di 33.150 euro il prezzo d'attacco per la RS Line.