Nissan, con la versione GPL si amplia la gamma Micra

La gamma Nissan Micra si amplia e si arricchisce della nuova versione GPL, esclusiva per il mercato italiano. Questo tipo di alimentazione è particolarmente apprezzato dai clienti del segmento B, dove nel canale privato il GPL è la terza alimentazione più scelta dai consumatori italiani, con una quota pari al 14% rispetto a una media del 9% di quota GPL in tutti gli altri segmenti.

Nissan Micra GPL è equipaggiata con motore 3 cilindri benzina turbo IG-T 92 da 1,0 litri, abbinato a un cambio manuale a 5 rapporti. Un motore che, grazie al turbo a bassa inerzia, offre un'elevata reattività già dai bassi regimi, garantendo un'erogazione della potenza fluida e costante.

L'impianto GPL è sviluppato e prodotto appositamente per Nissan Micra, in collaborazione con BRC Gas Equipment che ne cura installazione e messa a punto. Un connubio che consente al guidatore di godere di tutti i vantaggi dell'alimentazione GPL, senza rinunciare alle prestazioni, all'efficienza e all'affidabilità. Il sistema elettronico esegue un controllo del funzionamento dell'impianto, analizzandone tutti i principali parametri e garantendone il comportamento ottimale in ogni condizione di marcia.

L'impianto vanta un'iniezione di tipo sequenziale fasata in fase gassosa che, dosando con precisione la quantità di GPL da iniettare in base alla specifica necessità di marcia, permette di ottimizzare l'efficienza del motore e ridurre le emissioni.

Il commutatore di alimentazione ha il comando posizionato nel tunnel centrale, alla base della leva del cambio ed è dotato di 4 LED nella parte inferiore che indicano la quantità di GPL nel serbatoio e un LED nella parte superiore che si illumina di rosso (benzina) o verde (GPL) per indicare il tipo di carburante che si sta utilizzando in quel momento.

Il sistema memorizza il tipo di alimentazione utilizzato prima di arrestare il motore e lo reimposta automaticamente al nuovo avvio. Nel caso in cui il motore venga spento in modalità GPL, il riavvio avverrà comunque in modalità benzina, per poi passare automaticamente al GPL una volta raggiunta la temperatura d'esercizio ottimale.

Un segnale sonoro avvertirà il guidatore dell'avvenuto cambio di alimentazione.

Il serbatoio del GPL è posizionato nell'alloggiamento della ruota di scorta in modo da non ridurre la capienza del vano portabagagli, ed ha una capacità di 42 litri (33,6 litri effettivi). Micra GPL viene proposta in tre allestimenti: Eco Visia, Eco Acenta e Eco N-Design con prezzi a partire da 11.900 euro con Ecobonus per la versione Eco Visia.