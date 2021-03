Nissan Juke, consegnate prime unità serie speciale Enigma

Sono partite le prime consegne di Nissan Juke Enigma. La versione speciale, realizzata in edizione limitata, ha contenuti e allestimenti che la posizionano ai vertici della gamma Juke, con elementi di stile distintivi e novità in termini di tecnologie avanzate.



Per gli esterni una sola combinazione 2-Tone dark metal grey con tetto black metallic. Esclusivi dettagli di colore scuro e cerchi in lega da 19 pollici Akari, per l'occasione in versione total back, esaltano i carattere audace e sportivo di Juke. La linea del tetto e gli specchietti retrovisori sono inoltre impreziositi da un disegno personalizzato a intreccio.



Questa versione speciale è identificata da un badge dedicato sia all'esterno che all'interno della vettura. Grazie all'applicazione NissanConnect Services, i clienti, tramite il proprio smartphone, possono implementare una serie di sistemi di notifica, gestire funzioni di navigazione e connettività.are una serie di sistemi di notifica, gestire funzioni di navigazione e connettività.



Inoltre, grazie alla compatibilità con Amazon Alexa, è possibile monitorare alcuni parametri e controllare alcune funzioni della vettura da remoto. Utilizzando 13 comandi codificati si può chiedere ad Alexa, ad esempio, di inviare un indirizzo al navigatore di Juke con TomTom Traffic, far lampeggiare i fari, individuare dove è parcheggiata la vettura, conoscere la distanza percorribile con il carburante disponibile e controllare lo stato di chiusura delle portiere.



Juke Enigma è disponibile in due versioni, una con cambio manuale e una con cambio DCT al prezzo rispettivamente di 26.000 euro e 27.700 euro.