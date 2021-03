Mustang Mach-e, 'less is more':ecco gli interni secondo Ford

Al suo debutto sul mercato, quasi sessant'anni la muscle car di casa Ford rappresentò una novità assoluta nel panorama automobilistico, diventando fin da subito uno dei modelli più iconici e rappresentativi delle quattro ruote. Ed è per questo che la casa dell'Ovale Blu ha scelto proprio lei, la Mustang, per fare il suo ingresso nel mondo del 'full electric'. Con l'arrivo sulle strade rimandato di un anno, causa pandemia Covid-19 scoppiata qualche mese dopo il reveal statico oltreoceano, Mustang Mach-e è un suv ispirato alla sportiva purosangue, dalla quale riprende alcune caratteristiche estetiche e di impostazione, offrendo però una soluzione a zero emissioni, come richiede il mercato, che non rinuncia allo spirito 'selvaggio' tipico di questo modello performante.



Entrando in questa full electric ci si immerge in un abitacolo radicalmente diverso da quello degli altri veicoli Ford. Il design totalmente rinnovato è l'apice del lavoro di perfezionamento compiuto dall'Ovale Blu, che punta sugli elementi più richiesti dai clienti: interni spaziosi, tecnologia all'avanguardia e aspetto accogliente. Questo grazie ad un approccio basato sullo human centric design che elimina il superfluo e crea uno spazio dal sapore olistico.



Questa strategia applicata alla Mach-E trasforma l'auto vista dal posto di guida e rappresenta già una pietra miliare sulla strada dell'elettrificazione.



L'obiettivo del design minimalista è creare un ambiente più essenziale e confortevole per chi è alla guida. Nel caso della Mustang Mach-E, è stato introdotto a questo scopo un ampio touchscreen che racchiude in un'unica posizione molti comandi dell'auto.



Il cruscotto con altoparlante integrato è il frutto più recente di una ricerca continua volta a trasformare la guida e il viaggio in un'esperienza piacevole. Solo per fare un esempio, i pad di ricarica wireless e il manuale utente digitale prescindono dall'utilizzo di cavi e carta. Un concentrato di tecnologia e comfort, per viaggi a zero emissioni.