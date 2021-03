Mokka e Mokka-e, Opel riparte dalla semplificazione

Il senso di Opel per la semplificazione. Nel design, interno ed esterno, ma anche nella tecnologia, più complessa per svolgere meglio i propri doveri ma più semplice e immediata nell'uso da parte di chi sta alla guida. Il nuovo Opel Mokka per la casa tedesca è un po' tutto questo, con l'aggiunta della parte destinata alla rivoluzione elettrica e incarnata da Mokka-e, la nuova full electric della casa. Tante novità, raccontate a cominciare dal nuovo volto di marca, l'Opel Vizor, del nuovo emblema del fulmine, l'Opel Blitz, e del nome del modello posizionato centralmente sul posteriore.

Guarda le fotoOpel Mokka

Nuovo Opel Mokka è anche la prima Opel con il Pure Panel e il posto guida completamente digitalizzato. "Il nuovo Mokka - ha dichiarato Santo Ficili, Country Manager di Stellantis per l'Italia - è un punto di svolta per il Brand perché incarna le caratteristiche della Nuova Opel: piacere di guida, efficienza e innovazione. Rappresenta al meglio i valori del marchio: tedesco, accessibile ed entusiasmante". Dotazione di serie completa, già dalle versioni base, con moderni sistemi di assistenza alla guida, dall'Allerta incidente con Frenata automatica di emergenza e Riconoscimento pedoni al Sistema di mantenimento della corsia di marcia, il Riconoscimento dei cartelli stradali, il Rilevatore di stanchezza e il Cruise control con limitatore della velocità. Prestazioni ed efficienza sono garantite anche nella versione base dal Turbo benzina 1.2 litri da 74 kW (100 CV) con cambio manuale a sei rapporti. La vettura viene offerta inoltre negli allestimenti Edition, Elegance e GS Line, quest'ultimo dal carattere particolarmente sportivo, fino alla versione top di gamma, la Ultimate.



Il nuovo Opel Mokka-e, che nei giorni scorsi abbiamo guidato per le strade di Milano, viaggia a emissioni zero e stupisce per la precisione di guida e il comfort. Il silenzioso motore elettrico è da 100 kW e 136 CV, con una coppia massima di 260 Nm immediatamente disponibili alla partenza. Tradotto: partenze fulminee in caso di necessità e prontezza nei sorpassi. Con la batteria da 50 kWh e con i dati dichiarati, si possono percorrere fino a 324 km con una carica nel ciclo WLTP.



Il design sembra pensato per un veicolo elettrico e moderno, a cominciare dall'Opel Pure Panel, che integra due schermi ampi e si concentra sull'essenziale. I designer Opel attribuiscono grande importanza al cosiddetto digital detox, ovvero evitare la distrazione del conducente, con un sistema dal funzionamento intuitivo. I pulsanti controllano ancora le funzioni più importanti, ma senza dover navigare attraverso sottomenu. Il nuovo Opel Mokka è disponibile in versione tutta elettrica e con motori a combustione interna, grazie alla piattaforma multienergia CMP. I motori benzina e diesel offrono potenze che vanno da 74 kW (100 CV) a 96 kW (130 CV). Alla guida si apprezza anche l' ingegneria tedesca dedicata ai sedili, disponibili con il rivestimento sportivo in Alcantara o quello più classico in pelle. Il fiore all'occhiello sono i sedili riscaldabili in pelle, con funzione di massaggio per il conducente.