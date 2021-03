Volvo XC60, più intelligente in versione 2022

Con il nuovo sistema di infotainment, Volvo XC60 è più 'intelligente' che mai. La casa svedese sta implementato la dotazione del suo SUV bestseller, a partire dal sistema di infotainment basato su Android e con applicazioni e servizi Google integrati. L'intuitivo sistema di infotainment di nuova generazione offre ai clienti un livello di personalizzazione e una connettività migliorati grazie all'introduzione del pacchetto Digital Services. Il pezzo forte del pacchetto Digital Services è l'accesso alle app e ai servizi di Google, che consentono la gestione in vivavoce delle funzioni grazie a Google Assistant, la navigazione con Google Maps e l'accesso a un'ampia offerta di app native per l'auto tramite Google Play.



Abbonandosi al pacchetto Digital Services, i clienti avranno accesso a tutti i servizi e le funzionalità incluse. L'hardware necessario per gestire i servizi è già presente a bordo dell'auto e tutti i dati necessari sono inclusi nel pacchetto. Volvo Car Group è stata la prima azienda a collaborare con Google per l'integrazione di un sistema di infotainment alimentato da Android con applicazioni e servizi Google integrati, e dopo anni di stretta collaborazione tra le due aziende, la XC40 Recharge completamente elettrica è stata la prima Volvo a dotarsi del sistema. La tappa successiva del programma di installazione di sistemi di infotainment basati su Android a bordo dei modelli Volvo sarà dunque la XC60. Sebbene i principali cambiamenti avvengano nella parte più interna della vettura, i progettisti della casa automobilistica hanno apportato una serie di lievi ritocchi anche al design esterno, tra cui una nuova griglia, nuovi paraurti anteriori, nuovi colori della carrozzeria e opzioni per i cerchi. I nuovi materiali degli interni, comprese le varianti opzionali leather-free e la disponibilità di rivestimenti in tessuto City Weave, offrono ulteriori possibilità di personalizzazione. Il Model Year 2022 della XC60 entrerà in produzione alla fine di maggio.