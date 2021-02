Murray T50 Niki Lauda, prestazioni in pista ineguagliabili

Sarà prodotta in soli 25 esemplari, tutti già prevenduti, la versione 'estrema' e destinata alla sola circolazione in pista della hypercar ultraleggera T50 ideata dal celebre progettista di vetture F1 Gordon Murray. Per il debutto l'ingegnere sudafricano ex direttore tecnico dell McLaren ha scelto il giorno del compleanno del tre volte campione del mondo Niki Lauda, svelando che questa incredibile auto con motore V12 e peso di soli 852 kg si chiamerà ufficialmente T50 Niki Lauda.

La produzione di questa serie limitata (ogni esemplare costa il corrispettivo di 3,7 milioni di euro tasse escluse) inizierà a fine anno per le consegne nel 2022. Anche se strettamente imparentata, per dimensioni e design, con la T50 stradale, la nuova variante Niki Lauda è stata riprospettata da Murray con centinaia di componenti diversi e speciali tanto da abbassare di ben 128 kg il peso rispetto ai 980 kg del modello stradale. La stessa attenzione è stata dedicata ad una versione che funziona a regimi più elevati del motore Cosworth V12 3,9 litri, spostando così a 700 Cv (725 ad alta velocità grazie all'effetto 'ram' nella presa d'aria) invece dei 650 Cv della T50 stradale. Rispetto a questa ultima versione è infatti priva di aggiunte aerodinamiche in quanto fa affidamento principalmente sulla rivoluzionaria ventola da 40 cm di diametro per aspirarla dalla strada, mentre la T50 Niki Lauda aggiunge alla ventola un'intera suite di appendici aerodinamiche che possono produrre fino a 1500 kg di carico ad alta velocità.



Ogni Murray T50 Niki Lauda avrà specifiche uniche, e quindi ogni telaio avrà un nome univoco dopo una delle sue vittorie nel Gran Premio. Il primo esemplare, ad esempio, si chiamerà Kyalami 1974 "Questa volta - ha precisato Murry - abbiamo progettato le due versioni più o meno in parallelo, a partire dalla T50 nel luglio 2019. Quindi la monoscocca è diversa, il motore è diverso e c'è un nuovo cambio al volante".



E sottolinea con orgoglio: "Nessun altro costruttore si avvicinerà all'esperienza che può essere fornita dalla guida di un'auto da 850 kg spinta da un motore V12 aspirato da 700 Cv che può arrivare a 12.100 giri".