Honda S2000, sportiva compatta potrebbe rinascere nel 2023

Nata nel 998 per celebrare i 50 anni dalla fondazione dell'azienda produttrice di moto, la Honda S2000 potrebbe rivedere la luce nel 2023 in occasione di un altro anniversario, quello appunto del quarto di secolo dal debutto di quella che assieme alla NSX viene considerata la più iconica tra le sportive della Casa giapponese.



A segnalare l'esistenza di un programma per una terza generazione della S2000 è il magazine Autoevolution che, riprendendo una dichiarazione pubblicata nello scorso dicembre da Forbes ("i guru del marketing stanno seriamente prendendo in considerazione un nuovo modello") proveniente da fonti vicine alla Honda, ha di sua iniziativa commissionato al designer Somak Biswas una ipotesi di nuova S2000.



Come evidenziano i bozzetti pubblicati da Autoevolution, la sportiva compatta è stata reimmaginata con l'attuale linguaggio stilistico della Casa automobilistica giapponese e prevede una versione 'base' e una sportiva Type R. Nel frontale spiccano i fari Led molto sottili e luci di marcia diurna a fianco di un musetto di ispirazione Civic senza griglia superiore. Due ampie prese d'aria completano il frontale. Le ruote a doppie razze presentano la stessa finitura nera delle calotte degli specchietti e del telaio del parabrezza, mentre la parte posteriore è dominata da luci posteriori a tutta larghezza e da un generoso diffusore aerodinamico.



Gli interni immginati da Somak Biswas sono molto diversi grazie a un enorme display touchscreen che integra il quadro strumenti e l'infotainment. Nessuna menzione, da parte dell'ideatore, delle caratteristiche meccaniche ma non è azzardato immaginare che la Civic Type R potrebbe fornire pianale e motore, rigorosamente - come richiede il mercato per questi modelli - a benzina.