Audi e-Tron S Sportback 55 Quattro, più veloce del pensiero

Gli amici, si sa, si riconoscono nei momenti di difficoltà. E in una situazione meteo come quella che ha caratterizzato nei giorni scorsi Cortina d'Ampezzo e i suoi splendidi dintorni, è stato davvero bello e rassicurante poter contare su un vero 'amico' come il suv elettrico Audi e-Tron S Sportback 55 Quattro.



Neve, alta ai lati delle strade fino a 3 metri. E poi alternarsi di gelo e temperature più elevate con conseguente rischio di slavine e crolli delle pareti gelate. Per non parlare della neve fresca, scesa su quella precedente ghiacciata o sull'asfalto costellato di buche (a loro volta create dal freddo polare). Una condizione ideale per valutare questo ulteriore perfezionamento dell'offerta top di Audi che porta al debutto in prima mondiale i tre motori elettrici di trazione.



In particolare, grazie a quelle lettere - Quattro - che nel vocabolario di Ingolstad sono scritte così, in italiano, e che s'identificano con il più perfezionato sistema di trazione integrale oggi disponibile, il suv elettrico di Audi aggiunge - nelle due nuove varianti e-Tron S ed e-Tron S Sportback 55 Quattro - l'innovativa funzione torque vectoring elettrica con ripartizione attiva e variabile della coppia sull'assale posteriore, resa possibile dai due motori posteriori. Una nuova 'era' per la tecnica automobilistica, così come 40 anni fa lo era stato il debutto dei primi sistemi AWD di Audi, denominati Quattro e derivati dal mondo dei rally.



Audi e-Tron S Sportback, come un vero amico che non ostenta le sue capacità, non racconta niente di questa importante novità - capace di reagire in un tempo 4 volte inferiore ai migliore sistema di trazione integrale tradizionale alle variazioni del coefficiente di aderenza - se non esattamente nel momento in cui l'auto arriva su una placca di ghiaccio, su un tornante mezzo innevato e mezzo no o, semplicemente, su una pozza di acqua e fango nascosta dalla curva.



Più veloce del pensiero umano - e quindi della capacità del pilota di reagire - il torque vectoring elettrico gestisce in millisecondi i tre motori elettrici (uno all'avantreno e due al tretrotreno) che erogano coppia alle ruote.



Ciò viene realizzato con l'interazione tra le centraline di gestione del controllo della stabilità (ESC), del controllo della trazione (ASG), della piattaforma elettronica dell'assetto e delle elettroniche di potenza. Così pur gestendo valori di potenza e coppia davvero elevati - rispettivamente 503 Cv e 973 Nm in totale - il sistema di Audi e-Tron S Sportback mantiene ai massimi livelli la sicurezza e il piacere di guida.



E se al volante c'è un pilota esperto, utilizzando la modalità Sport del controllo della stabilità ESC e per il programma Dynamic del sistema di gestione Audi Drive Select, è addirittura possibile innescare il sovrasterzo e un drift (cioè una sbandata del retrotreno) controllati.



La prova 'in bianco' sulle strade dell'Ampezzano ha permesso di valutare anche altre novità di e-Tron S Sportback, come appunto l'assetto S che comprende le sospensioni pneumatiche adattive sport e lo sterzo progressivo. Novità che si aggiungono ai vantaggi propri di Audi e-Tron - come la collocazione in posizione ribassata della batteria ad alta tensione e l'equilibrata ripartizione dei pesi tra gli assali - così da esaltare ulteriormente la maneggevolezza e la reattività. Da questo punto di vista va ribadita l'importanza dello sterzo progressivo con taratura sportiva, che adegua la demoltiplicazione in funzione dell'angolo di sterzata e adatta la servoassistenza in base alla velocità.



Il carattere di questi due nuovi suv elettrici (appunto e-Tron S ed e-Tron S Sportback) può essere declinato in base a sette profili e il controllo della stabilità (ESC) permette di optare per i quattro programmi Normal, Sport, Offroad e Off.



Come abbiamo avuto modo di verificare anche in situazioni d'innevamento 'difficili' - come quando si formano solchi profondi - le sospensioni pneumatiche adattive consentono di variare l'altezza da terra dell'auto sino a un massimo di 76 mm ed evitare così di 'spanciare' sulla coltre bianca. Grazie alla batteria ad alta tensione da 95 kWh e al raffinato sistema di recupero, Audi e-tron S Sportback percorre sino a 379 km nel ciclo combinato WLTP (374 per e-Tron S).



Entrambi i suv possono essere ricaricati in corrente continua (DC) con potenze fino a 150 kW, così da ripristinare l'80% dell'energia in meno di 30 minuti.



Inutile dire che assieme a questa raffinata tecnologia di propulsione e di gestione e controllo della dinamica, Audi fornisce davvero tutto (o quasi) ciò che si può desiderare da un suv del 'futuro' come e-Tron S Sportback 55 Quattro. Il listino parte da 116.600 euro.