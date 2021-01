Bmw, novità d'inizio anno: M5 CS e Serie 3 Serie 5 eDrive

Bmw ha annunciato un prima e importante offensiva di novità, che spaziano dal mondo del lusso e delle altissime prestazioni fino a quello dei modelli elettrificati di ultima generazione, perfetti per soddisfare le esigenze di chi utilizza l'auto per il lavoro e il tempo libero.



Bmw M GmbH, la divisione che si occupa dei modelli 'top', espande la sua gamma ultra-sportive con l'introduzione della M5 CS.

Si tratta di una esclusiva edizione speciale a tiratura limitata della leggendaria M5 che assicura una straordinaria esperienza di guida e di viaggio per quattro persone combinata con un look esclusivo e lussuoso. Grazie al motore V8 da 4,4 litri da 635 Cv Bmw M5 CS è l'auto più potente nella storia della marca M. Le caratteristiche standard includono il cambio M Steptronic a otto velocità con Drivelogic e il sistema a trazione integrale M xDrive, che propone anche una modalità 2WD per una pura e adrenalinica trazione posteriore.



Rispetto alla M5 Competition una rigorosa riprogettazione della carrozzeria e dell'abitacolo ha permesso un risparmio di peso di circa 70 kg. Con molle ritarate sull'asse anteriore e posteriore e un controllo degli ammortizzatori ulteriormente perfezionato, Di conseguenza il telaio è stato adattato al peso inferiore del veicolo e al maggiore potenziale di prestazioni, con interventi sugli elementi elastici e sul controllo degli ammortizzatori. Specifici anche i pneumatici Pirelli P Zero Corsa anteriori 275/35 R 20 e posteriori 285/35 R 20. Bmw M5 CS realizza l'accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 3,0 secondi e da 0 a 200 in 10,4 secondi. La velocità massima - limitata elettronicamente - è di 305 km/h.



La novità Bmw d'inizio anno sul fronte dell'efficienza energetica - ottenuta senza sacrificare il piacere di guida che fa parte del Dna della Casa di Monaco - è invece costituita dalle inedite varianti ibride plug-in entry-level (prezzi a partire 48.450 euro) della Serie 3 e della Serie 5 dotate di tecnologia Bmw eDrive di quarta generazione che debutteranno a partire dal marzo 2021. Le nuove varianti ibride plug-in della Serie 3 e della Serie 5 offrono i presupposti ideali per soddisfare ulteriori nuovi target nell'ambito della mobilità elettrica.



Per la Serie 3 in futuro ci saranno infatti quattro diversi modelli ibridi plug-in tra cui scegliere, tre dei quali saranno anche disponibili con il Bmw xDrive optional. Serie 5 comprenderà cinque varianti che combinano sportività, versatilità per l'uso quotidiano o per i viaggi, con la possibilità della guida 100% elettrica a livello locale. Tre di essi sono dotati di trazione integrale intelligente di serie o come optional. In totale, il Gruppo offrirà 15 modelli Bmw e un modello Mini con propulsione ibrida plug-in da marzo 2021.



L'attuale espansione rappresenta il prossimo passo logico verso una gamma di modelli che comprenderà ben 25 veicoli elettrificati entro il 2023.



Il sistema ibrido plug-in specifico per le nuove varianti entry-level Serie 3 e Serie 5 utilizza un 4 cilindri a benzina 2,0 litri con 163 Cv e un motore elettrico che nelle Serie 3 eroga 83 kW (corrospondenti a 113 Cv) e 80 kW (109 Cv) nelle Serie 5, per una potenza di sistema fino a 204 Cv. La coppia motrice viene trasmessa alle ruote posteriori attraverso il cambio Steptronic a 8 rapporti o, a seconda delle necessità, a tutte e quattro le ruote grazie al sistema xDrive. Oltre ai 204 Cv di potenza del sistema, l'erogazione della coppia massima di sistema - ben 350 Nm - assicurano una capacità di sprint di alto livello e caratteristiche di guida sportive. Bmw 320e Berlina accelera da zero a 100 km/h in 7,6 secondi e raggiunge una velocità massima di 225 km/h, valori che per 320e Touring si collocano a 7,9 secondi e 220 km/h e per 320e xDrive Touring a 8,2 secondi e 219 km/h.



Con il sistema ibrido plug-in da 204 Cv Bmw 520e Berlina realizza lo scatto 0-100 in 7,9 secondi e con una velocità massima di 225 km/h mentre per 520e Touring i valori sono 8,2 secondi e 218 km/h. Ideali grazie alla possibilità di utilizzare in gran parte dei tragitti la modalità e-drive 100% elettrica, le nuove Serie 3 e Serie 5 utilizzano batterie agli ioni di litio da 12,0 kWh che garantiscono un'autonomia elettrica WLTP che va da 41 a 57 chilometri a seconda del modello.



Su strada, la batteria ad alto voltaggio mantiene la sua efficienza grazie al recupero dell'energia di frenata mentre con i due cavi forniti di serie, la batteria può essere caricata con un massimo di 3,7 kW fino all'80% della sua capacità totale in 2,6 ore e fino al 100% in 3,6 ore. Nei nuovi modelli è presente il Live Cockpit Plus che include il Connected Package Professional per utilizzare numerosi servizi digitali, alcuni dei quali appositamente progettati per la mobilità elettrica.