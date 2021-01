Suzuki Swace, l'ibrido station wagon 'green' e funzionale

Un occhio all'utilità di station wagon e una alla tecnologia, per la nuova Suzuki Swace Hybrid.





Con un cuore ibrido, come ormai da tradizione per la casa di Hamamatsu, la nuova arrivata ha anche il compito di posizionare il brand giapponese a cavallo tra i segmenti C e D, in una fascia strategica per il mercato e interpretata al modo di Suzuki. Le linee guida di Swace sono quelle dell'attenzione alle esigenze di movimento delle famiglie, così come di tutti coloro che, per esigenze di lavoro o per seguire i propri hobby, necessitano di una elevata capacità di carico. Sotto al cofano di Swace batte un propulsione ibrido che abbina un motore elettrico e uno termico da 1,8l benzina, progettato appositamente per le applicazioni ibride. A seconda delle necessità, la nuova Suzuki può avanzare quindi spinta solo dal motore elettrico, solo da quello termico oppure da entrambi all'unisono. Il motore elettrico è alimentato da batterie che si ricaricano durante le fasi di rallentamento e di frenata. In caso di necessità anche il motore termico può fungere da generatore e contribuire a ripristinare la carica delle batterie. Quattro, sono invece le modalità di guida, da EV in modalità completamente elettrica, a Sport, passando per le classiche Normal ed Eco. Sul versante del design esterno, spicca il frontale sportivo con la grande presa d'aria e i fari bi-led.



All'interno, tutto è progettato in termini di funzionalità e confort, tra particolari di ergonomia, abitabilità e il volume del bagagliaio, vero punto di forza del veicolo. Con un vano di carico da 596 litri, infatti, Swace offre tutto il volume che serve per trasportare bagagli di ogni genere e ogni tipo di attrezzatura necessaria per lavoro o per il tempo libero. Per facilitare le operazioni di carico e scarico, la soglia si trova a una ridotta altezza da terra ed è allineata al piano di appoggio. Swace Hybrid è proposta in sette colori e se la tinta pastello prevista è il bianco, sei sono le vernici metallizzate disponibili a richiesta: bianco, blu, bronzo, brown, grigio e nero. Bianco, blu e nero possono dar vita anche a una livrea BiColor in abbinamento al tetto silver, un'opzione prevista in esclusiva per l'allestimento TOP, alternativo all'altro allestimento Cool. Sul fronte della tecnologia, c'è il touch screen da 8 pollici collegabile alla maggior parte degli smartphone attraverso Apple CarPlay, Android Auto e MirrorLink.



Più in basso, nella console centrale e solo per l'allestimento TOP, c'è anche un vano per la ricarica wireless degli smartphone. Avanzate, su Swace, anche i sistemi di assistenza alla guida, di livello 2 e che, per l'allestimento Top, comprende anche il sistema di parcheggio automatico, in grado di gestire anche le manovre di uscita da un parcheggio parallelo.