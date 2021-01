DS 7 Crossback, la doppia anima elegante e sportiva

La gamma di DS 7 Crossback svela le sue due anime, una sportiva, evocata da tecnologici dettagli, e una più votata all'eleganza con uno stile pronto a durare nel tempo. Fin dal suo esordio, la DS 7 Crossback ha interpretato entrambe le situazioni al meglio, arrivando ora ad un punto di svolta.



Quasi una doppia personalità che calza a perfezione la versatilità di DS 7 Crossback, nata sotto il segno di quella avanguardia tecnologica ed estetica che troviamo in ogni creazione DS Automobiles.



L'eleganza di DS 7 Crossback viene ora declinata con gli allestimenti Business e Grand Chic, mentre la sportività si manifesta attraverso le versioni Performance Line e Performance Line+.



Una declinazione trasversale, poiché riguarda tutta la gamma motori, dai benzina PureTech 130, 180 e 225 ai Diesel BlueHDi 130 e 180. In tutti i casi sempre abbinati al sofisticato cambio automatico EAT8.



Anche l'ibrido plug-in, con le versioni E-Tense ed E-Tense 4X4 partecipa all'evoluzione di DS 7 Crossback, aggiungendo contemporaneità ad una offerta che il pubblico italiano da tempo dimostra di apprezzare.



Con un listino che esordisce dai 37.200 euro della versione Business per il volto elegante, e da 38.200 euro per quello più sportivo di Performance Line, DS 7 Crossback raggiunge i 59.200 euro di E-Tense 4X4 Grand Chic. Ennesima dimostrazione, di come l'offerta DS Automobiles possa calzare in maniera sartoriale differenti gusti e preferenze.