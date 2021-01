Audi Q5 Sportback, si aprono gli ordini del nuovo suv coupé

Al via gli ordini di Audi Q5 Sportback. Il suv coupé dei quattro anelli arriverà nelle concessionarie italiane a giugno con prezzi a partire da 56.500 euro. Nuova Audi Q5 Sportback coniuga il meglio di due mondi: l'identità

Q, espressione di dinamismo, tecnologia e sicurezza, e la sportività delle linee di una coupé. Con Audi Q5, il suv dei quattro anelli più venduto nel mondo, condivide la firma luminosa hi-tech, la marcata digitalizzazione dell'abitacolo, la fruibilità caratteristica degli sport utility e la gamma 100% elettrificata.



Il design si avvale delle ampie prese d'aria ai lati del single frame ottagonale, mentre i proiettori sono full LED nella configurazione di serie, a richiesta con tecnologia Audi Matrix LED. La linea di spalla continua valorizza i passaruota e i blister quattro, mentre l'andamento rastremato del tetto confluisce nei montanti posteriori, fortemente inclinati, e culmina nello spoiler sportivo.



Sempre al retrotreno, spiccano i gruppi ottici con tecnologia OLED, derivata dall'ammiraglia Audi A8, che garantiscono un'illuminazione eccezionalmente ampia, consentono di scegliere fra tre firme luminose distinte e rafforzano la sicurezza grazie alla segnalazione di prossimità: a vettura ferma, qualora un utente della strada si avvicini a meno di due metri, si accendono tutti i segmenti.



All'estetica della versione d'ingresso si affianca la caratterizzazione S line che differisce per la finitura del single frame, le prese d'aria laterali e il paraurti posteriore.



A richiesta, il pacchetto look nero dona ulteriore aggressività alla vettura, lunga 4,69 metri: 8 mm in più rispetto ad Audi Q5.



Il bagagliaio da 510 litri è espandibile a 1.480 litri abbattendo le sedute posteriori. A richiesta, Audi fornisce i sedili posteriori plus con regolazione in longitudine e adattamento dell'inclinazione degli schienali.



Il sistema MMI si avvale della piattaforma d'infotainment MIB 3, caratterizzata da una potenza di calcolo di riferimento. Al top dell'offerta in tema di strumentazione spicca l'Audi virtual cockpit plus da 12,3 pollici, di serie dal secondo livello di allestimento analogamente al sistema di navigazione MMI plus. Il display touch da 10,1 pollici è di primo equipaggiamento, mentre il comando vocale riconosce le espressioni di uso comune e, optando per il pacchetto Audi connect Navigation & Infotainment plus, risponde alle domande sfruttando anche le conoscenze presenti nel cloud. L'assistente vocale Amazon Alexa, anch'esso basato sul cloud, è integrato nel sistema di comando MMI.



La vocazione hi-tech di nuova Audi Q5 Sportback è rafforzata dai molteplici sistemi di assistenza alla guida raggruppati nei pacchetti Tour, City e Assistenza per il parcheggio. Nuova Audi Q5 Sportback, espressione dell'elettrificazione dell'offerta Audi, è disponibile al lancio nelle varianti Diesel 2.0 (40) TDI quattro S tronic 204 CV e 3.0 (50) TDI quattro tiptronic 286 CV.



Lato benzina, il suv coupé dei quattro anelli è proposto nella configurazione 2.0 (45) TFSI quattro S tronic 265 CV. Tutte le motorizzazioni condividono la tecnologia mild-hybrid - a 12 Volt per i propulsori a quattro cilindri, a 48 Volt per il V6 3.0 TDI - cui conseguono vantaggi fiscali e di mobilità connessi con l'omologazione ibrida.



Offerta nelle versioni d'ingresso, Business Advanced, S line ed S line plus, Audi Q5 Sportback può contare, al lancio, sulla disponibilità del pacchetto edition one, basato sulla variante S line integrata dai pacchetti design selection e look nero nonché da dettagli sportivi quali i listelli sottoporta in carbonio.