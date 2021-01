Tokyo Auto Salon 2021, novità Dahiatsu per evento virtuale

La diffusione delle prime notizie sulle novità della Dahiatsu, marchio del Gruppo Toyota che non viene più distribuito in Europa, in occasione del Tokyo Auto Salon 2021 assume un valore tutto particolare. Così com'è accaduto per un evento di ben maggiore importanza - il Consumer Electronic Show di Las Vegas - anche per il Salone giapponese in calendario dal 15 al 17 gennaio si svolgerà causa Coronavirus in versione virtuale, con presentazioni ed eventi da seguire in streaming via web. Come ogni anno, Daihatsu sarà presente nell'ambito delle Kei-car, cioè delle piccole auto (lunghezza massima 3,4 metri e 660 cc) che sono molto diffuse in Giappone non solo perché si muovono agevolemente nel reticolo di vicoli che sono la vera struttura - dietro le grandi facciate e le strade a più corsie - delle città, ma anche perché possono essere immatricolare anche senza possedere un parcheggio o un box, condizione necessaria per acquistare un'auto di dimensioni maggiori. Logico, vista anche l'importanza di questo mercato, che Daihatsu voglia 'stupire' con le sue concept car 2021 e renderle protagoniste di una rapida diffusione virale via social. Spiccano una variante 'Adventure' del micro suv Taft, un modello dal look squadrato e tradizonale, che ricorda quello della Hummer H3. M anche la variante pickup speedster del furgoncino HiJet, con due soli posti, piccolo parabrezza e decorazioni 'race' con tanto di cerchi rossi e scarichi laterali. Interessante, e possibile oggetto (se dovesse essere prodotta) di importazioni 'grigie' la piccola roadster Copen trasformata addirittura in Speedster d'intonazione Porsche.



Osservando questa concept si nota l'abbandono delle linee spigolose della spider Copen di serie, con un ritorno alle forme tondeggianti Anni '60 che ricordano anche una giapponese - ma di taglia normale - di grande successo, cioè la Mazda MX-5. Allo stand virtuale di Dahiatsu nell'ambito del Tokyo Auto Salon 2021 si potranno anche scoprire un super lussuoso Mpv Thor con accessori sportivi, compresi spoiler nello scudo anteriore e minigonne, e una divertente trasformazione da campeggio del Kei-truck HiJet cassonato.