Agera RS, versione speciale per hypercar Koenigsegg

Una nuova versione per la Koenigsegg Agera RS, ma è solo per un privato. Anche se la produzione dell'hypercar è terminata ufficialmente un paio di anni fa, il proprietario di una Agera RS ha recentemente inviato la vettura alla fabbrica svedese per una serie di sostanziosi aggiornamenti. Secondo Koenigsegg, il proprietario di questa Agera RS ha chiesto all'azienda già nel 2019 le stesse prese d'aria del cofano anteriore della One:1, altra supercar dello stesso produttore, sulla propria auto.

Guarda le fotoAgera RS

Il reparto aftermarket della casa automobilistica svedese è stato più che felice di accogliere questa richiesta e ha proposto una manciata di altre modifiche. Per soddisfare tutte le richieste del cliente, Koenigsegg ha montato una nuova sezione centrale della carrozzeria rifinita in fibra di carbonio, oltre ad un coperchio del motore ispirato a quello sul One:1. Sono stati aggiunti anche un certo numero di accenti neri, tra cui bulloni, loghi, accenti e distintivi, mentre lo scarico ha una finitura nera realizzata a getto.

L'azienda ha anche aggiunto alcuni nuovi elementi di impronta aeronautica alla Agera RS, tra cui alette anteriori aggiuntive e un'ala posteriore in fibra di carbonio montata in alto, completamente attiva e controllata dal software in auto. L'ala precedente era a molla e non così avanzata. A completare gli aggiornamenti realizzati è il montaggio del nuovo Smart Cluster del costruttore automobilistico. Koenigsegg non ha però rivelato quanto il proprietario della Agera RS ha pagato per fare queste modifiche.