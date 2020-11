Cupra Formentor, il suv coupé elegante e dall'animo sportivo

Con Formentor, Cupra afferma la sua 'indipendenza' di marchio 'standing alone', rappresentando non più una versione sportiva delle vetture Seat ma un brand a sé che fa del dinamismo e della sportività i suoi punti di forza. Unica 'tradizione' - se vogliamo - che lega strettamente il brand sportivo del gruppo VW alla Seat è quella inerente alla ricerca e allo studio dei nomi dei modelli: come per il marchio di Martorell, anche in casa Cupra la scelta dei nomi ricade su luoghi suggestivi e unici della Spagna. Nel caso di Formentor ci si è ispirati all'omonima penisola di Maiorca, dove la fascia più alta della catena montuosa Serra de Tramuntana incontra il Mediterraneo e dove spunta, appunto, il promontorio di Formentor dal panorama davvero mozzafiato. Lunga 4,45 metri e larga 1,83, nuova Formentor vanta un'altezza di 1,51 m che rende al meglio il suo aspetto da coupé, grazie anche dal passo da 2,68 metri. Basata sulla piattaforma MQB Evo, la carrozzeria di Cupra Formentor è un connubio di sportività e attenzione a comfort e sicurezza dei passeggeri, offrendo la massima stabilità in ogni condizione di guida. Il bagagliaio di 450 litri (420 litri per le versioni con sistema di trazione integrale 4Drive), assicura la versatilità necessaria per le esigenze della vita quotidiana ma anche per i viaggi in famiglia.





Sotto il cofano è disponibile, per la nostra prova, il motore benzina 2.0 TSI 310 CV DSG 4Drive, che contraddistingue le doti prestazionali dei modelli Cupra. Sovralimentato, a iniezione diretta e di ultima generazione, questo propulsore assicura prestazioni elevate con livelli contenuti di consumi ed emissioni. Un propulsore che rappresenta la quarta generazione della famiglia costruttiva EA888, aggiornato rispetto alla generazione precedente. L'impianto di sovralimentazione introduce un nuovo turbocompressore e un nuovo circuito di ricircolo del turbocompressore stesso; il sistema a carboni attivi include un posizionatore volumetrico Venturi all'ingresso del turbocompressore che migliora il flusso dei vapori di carburante; infine, il sistema di iniezione del 2.0 TSI 310 CV presenta una nuova pompa ad alta pressione in grado di fornire 350 bar, sfruttando la fluidità e la dinamicità del cambio automatico DSG a sette rapporti, ed è dotato infine della tecnologia shift-by-wire. Questa tecnologia è progettata in modo tale che il selettore delle marce non sia collegato meccanicamente al cambio, ma utilizzi segnali elettronici per il passaggio da un rapporto all'altro con lo scopo di aumentare l'efficienza, migliorare il piacere di guida e ridurre il rumore e le vibrazioni trasmesse all'abitacolo.



Il motore top di gamma di Cupra Formentor è inoltre dotato della trazione integrale 4Drive che registra gli input forniti da vettura e conducente e trasmette la coppia motrice alle ruote posteriori quando le necessità dinamiche del veicolo lo richiedono, in modo completamente automatico e senza intervento del conducente. Quando si viaggia in modalità Cupra , la musica cambia: i 4 terminali di scarico in nero opaco assicurano un rombo decisamente 'sportivo'. La velocità massima è di 250 km/h: questa vettura accelera da 0 a 100 in appena 4,9 secondi.



All'interno si notano subito i materiali di massima qualità capaci di elevare il piacere di guida. La vera natura di Cupra Formentor (in versione VZ, ovvero il top di gamma) si scorge nei dettagli. Un livello di dotazioni tipiche dei modelli premium con una personalità unica e un'altissima qualità costruttiva: dalle finiture color rame Cupra che incorniciano l'abitacolo e che impreziosiscono i cerchi in lega da 19", ai sedili sportivi avvolgenti in vera pelle, disponibili in colore Petrol Blue e Nero, al volante racing con pulsante di avviamento e di selezione della modalità di guida Cupra, sia fuori, sia dentro l'abitacolo spiccano particolari e finiture che esprimono la sportività pura e l'anima di Formentor VZ. L'illuminazione interna smart wraparound, con le sue combinazioni cromatiche e le funzioni di assistenza alla guida, completa un ambiente interno nel contempo elegante e sportivo.



Il nuovo modello offre di serie fari full LED con illuminazione posteriore coast-to-coast, spoiler posteriore e paraurti sportivi, mancorrenti al tetto neri, cerchi da 19" Black Matt Silver, pneumatici 245-40 R19 94 W, sistema d'illuminazione smart wraparound, finiture in alluminio dark, volante racing (per la versione da 310 CV) e pedaliera in alluminio, navigatore con display touch 12", Cupra Virtual Cockpit 10,25", radio DAB, Full link wireless, connectivity box, Cupra Connect, chiamata di emergenza e-Call, ACC, Exit assist, Exit warning e infine anche il braccialetto e la cover per chiave in fibra di carbonio. In attesa di introdurre la gamma completa di motorizzazioni, che include propulsori benzina, Diesel e ibridi plug-in, il prezzo di Cupra Formentor con motore 2.0 TSI 310 CV DSG 4Drive parte da 46.250 euro chiavi in mano.