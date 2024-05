Koskas guiderà Citroen, a Napolitano anche vendite e marketing

Luca Napolitano viene nominato responsabile vendite e marketing, mantenendo la sua attuale responsabilità come ceo del brand Lancia. Sostituisce Thierry Koskas che dedicherà ora la sua competenza nelle vendite e nel marketing all'espansione del brand Citroën. Napolitano - spiega Stellantis - porta la sua esperienza nel settore automobilistico e la competenza nelle vendite ai clienti flotte e privati, nella gestione dei concessionari e nello sviluppo della rete, qualità maturate durante gli incarichi svolti in diversi paesi in Europa, Medio Oriente e Africa.

Olivier Bourges viene nominato chief customer experience officer sostituendo Richard Schwarzwald, che ha deciso di lasciare Stellantis per motivi personali. Affronterà la sfida di raggiungere l'obiettivo aziendale posto dal piano strategico Dare Forward 2030, il raggiungimento della leadership nella soddisfazione del cliente, beneficiando della sua conoscenza del settore e delle attività operative di Stellantis. Come pianificato, in sostituzione di Olivier viene nominata responsabile del Global Corporate Office and Public Affairs Clara Ingen-Housz, entrata in azienda all'inizio del 2024. Clara diventerà membro del Top Executive Team. In precedenza, era Legal Counsel e Chief Ethics and Compliance Officer del Gruppo Saint-Gobain.

"Voglio cogliere l'occasione per ringraziare calorosamente Richard per la sua determinazione, la sua attenzione costante verso i nostri clienti, e per il contributo alla crescita di Stellantis nei suoi primi anni. Gli auguro il meglio" afferma Carlos Tavares, amministratore delegato di Stellantis. "Ho piena fiducia nelle capacità di Thierry di guidare la crescita del brand Citroën, nella determinazione di Olivier nel portare Stellantis ad un nuovo livello di soddisfazione del cliente, e do un caloroso benvenuto a Clara nel Top Executive Team mentre tutti insieme lavoriamo per attuare il nostro piano strategico Dare Forward 2030 con il supporto dei nostri stakeholder in tutto il mondo".



