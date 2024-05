Veronica Quercia responsabile Risorse umane di Iveco Group

Veronica Quercia assumerà dal primo luglio il ruolo di responsabile delle Risorse umane di Iveco Group. Succederà a Francesco Tutino, che lascerà l'azienda il 31 maggio, come annunciato precedentemente. Sarà membro del Senior Leadership Team e riporterà direttamente al ceo di Iveco Group. Veronica Quercia ritorna nel gruppo con un'ampia esperienza nel campo del capitale umano, acquisita durante oltre 20 anni di esperienza in Iveco, Cnh Industrial e, più recentemente, come chief people officer presso un leader tecnologico globale nel mercato dell'elettronica. Nella sua carriera ha ricoperto diversi ruoli nel campo delle Risorse Umane, sia come Business Partner per varie attività industriali e commerciali, sia come responsabile dell'Hr Centres of Expertise nello sviluppo dei talenti e nello sviluppo organizzativo, fino a diventare il responsabile Risorse umane di una multinazionale.



