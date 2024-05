Francesca Gamboni nella direzione esecutiva di Volvo Cars

L'italiana Francesca Gamboni, responsabile procurement e supply chain di Volvo Cars, assieme a Anders Bell (chief engineering & technology officer) ed Eirk Severinson (chief product & strategy officer) è entrata a far parte della direzione esecutiva della marca svedese del Gruppo Geely, composta da nove membri.

La Gamboni, che è arrivata a questa posizione di vertice in Volvo Cars nel settembre dello scorso anno, è laureata al Politecnico di Milano in Ingegneria delle tecnologie industriali e titolare di un master in Scienze ottenuto alla stessa università.

La sua carriera professionale è iniziata nel 1995 come business analyst della milanese Aturia pompe ed è proseguita nel 1996 alla Price Waterhouse per un progetto relativo alla supply chain e al manufacturing.

Nel 2000 Gamboni entra in Bosch occupandosi di supply chain e manufacturing e un anno più tardi passa in Alcan (oggi Rio Tinto) occupando posizioni di crescente importanza fino a divenire direttore della catena delle forniture.

L'ingresso come general manager logistics nel Gruppo Renault è del 2007, a cui è seguita la nomina a vice presidente del settore supply chain.



