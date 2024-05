T.Jon Mayer responsabile operazioni di design alla Bentley

T.Jon Mayer, dopo aver annunciato a febbraio la sua partenza dalla Volvo dove dal 2021 era capo del design degli esterni, arriverà il prossimo 15 luglio a Crewe, dove assumerà il nuovo ruolo di capo delle operazioni di design presso Bentley.

In questo passaggio Mayer - che è laureato in design industriale presso la Carnegie Mellon University perfezionandosi successivamente in transportation presso ArtCenter - si ricongiungerà con l'ex collega della Volvo Robin Page che era entrato in Bentley nel 2023, assumendo il ruolo di responsabile del design. Nella nuova pozione Mayer succederà a Christian Schreiber, che - restando nel Gruppo Volkswagen di cui Bentley fa parte - si è trasferito a Wolfsburg come responsabile della strategia di design, modellazione del design e digitalizzazione.

Mayer era diventato capo del design degli esterni presso Volvo Cars nel 2021, quando Maximilian Missoni si era trasferito alla Polestar occupandosi esclusivamente di questo brand.

Durante la sua carriera in Ford a Dearborn, Mayer ha realizzato la Fusion del 2012.



