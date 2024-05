Anthony Lo attuale chief design officer globale lascia Ford

Anthony Lo, attuale chief design officer globale di Ford dal 2021, lascierà l'azienda il prossimo 14 maggio. Questa decisione, presa dallo stesso Lo, è stata confermata dall'ufficio stampa americano di Ford.

Il 59enne designer di Hong Kong ha creato - durante il suo mandato - le concept car Lincoln L100 e Star del 2022 e la Ford Bronco e l'F-150 Lightning del 2021 oltre che gli ultimi interventi sui modelli europei Fiesta e Focus.

Laureato al Royal College of Art di Londra, Anthony Lo ha subito iniziato una carriera tra le più importanti nel settore.

Entrato alla Lotus nel 1987, è passato all'Audi nel 1990 dove è rimasto per 3 anni per poi diventare capo progettista per lo studio giapponese di Mercedes-Benz.

Ha lavorato per la Stella a Tre Punte fino al 2000 quando è diventato capo del design avanzato della Saab. In quella posizione ha creato la 9-5 di produzione del 2005 e i concept 9-X del 2001 e Aero X del 2006. Nel 2004 si è traferito alla General Motors che, all'epoca, era proprietaria della Saab.

Nell'ambito dei progetti globali di Gm ha lavorato a prodotti più tradizionali, tra cui il concept Opel GTC del 2007 che è diventato l'Insignia di serie nel 2008. Suoi di quel periodo anche i concept Opel Flextreme del 2007, Opel Meriva del 2008 e il concepì Saab Aero X.

Nel 2010 Lo è entrato a far parte del Gruppo Renault come vicepresidente del design e, sotto la guida del responsabile globale Laurens van den Acker, ha avuto un ruolo determinante nella revisione completa delle auto di serie. Per la Losanga, dove è rimasto fino al 2021, ha guidato la creazione delle nuove Clio, Captur, Scenic ed Espace.



