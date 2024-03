Gruppo Renault annuncia nuove nomine per Pivetti e Molle

Novità all'interno del Gruppo Renault, che ha annunciato la nomina di Gianluca Pivetti come Platform Global Leader Alpine e Denis Molle alla Direzione Informatica di Alpine Cars.

Pivetti entrerà a far parte del Comitato di Direzione di Alpine, riportando gerarchicamente a Philippe Krief, Ceo di Alpine, e funzionalmente a Gilles Le Borgne, Chief Technology Officer del Gruppo Renault. Denis Molle assumerà la Direzione Informatica di Alpine Cars continuando a mantenere la posizione di direttore informatico ingegneria del Gruppo Renault.

Quest'ultimo entrerà a far parte del Comitato di Direzione di Alpine, riportando gerarchicamente a Frédéric Vincent, chief digital & information officer del Gruppo Renault, e funzionalmente a Philippe Krief, Ceo di Alpine, e a Gilles Le Borgne, chief technology officer del Gruppo Renault. Entrambe le nomine saranno effettive dal 1° aprile 2024.

Gianluca Pivetti vanta un'esperienza ultratrennenale nello sviluppo e progettazione di motori di vario tipo, tra diesel, benzina e, di recente, idrogeno. Ha iniziato la carriera lavorando per Maserati nel 1990, prima di passare in Ferrari nel 1999. Nel 2007, diventa responsabile della progettazione motori per Ferrari. Torna da Maserati nel 2013, dove passa alla direzione elettrificazione per poi diventare responsabile dei sistemi di propulsione ad alte prestazioni. Nel 2022, è a capo del Dipartimento Motori di Stellantis Motorsport.

Denis Molle è invece esperto di informatica applicata all'ingegneria. Entra nel Gruppo Renault nel 1990 come responsabile informatico presso la Direzione Commerciale Francia. Nel 2013 diventa direttore informatico pianificazione delle risorse, responsabile della selezione dei fornitori, della qualità e della gestione informatica dei partner industriali.

Nel 2015 diventa poi direttore informatico ingegneria del Gruppo Renault.

