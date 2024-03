Adrian Hallmark lascia Bentley e passa alla guida di Aston Martin

Aston Martin ha ufficializzato la nomina di Adrian Hallmark come dirigente consigliere di amministrazione della società e amministratore delegato. Entrerà in azienda il primo ottobre 2024.

Contestualmente la Casa di Gaydon ha precisato che per garantire una transizione graduale alla leadership, Amedeo Felisa rimarrà amministratore delegato fino all'assunzione dell'incarico da parte di Hallmark.

Felisa - si legge nella nota - continuerà a supervisionare l'introduzione dei nuovi entusiasmanti prodotti Aston Martin, compreso il lancio del terzo modello sportiva di nuova generazione entro la fine dell'anno, completando il portafoglio di nuove auto con motore anteriore dopo i lanci di successo di DB12 e Vantage.

Commentando la nuova nomina, Lawrence Stroll presidente esecutivo di Aston Martin, ha dichiarato: "Amedeo Felisa è stato nominato amministratore delegato per guidare una nuova fase di crescita e sviluppo.

Due anni dopo, abbiamo mantenuto quella promessa, mentre ci avviciniamo al completamento del nostro entusiasmante nuovo portafoglio di prodotti e alla nostra visione di diventare il marchio britannico ad alte prestazioni più desiderabile e ultra-lusso al mondo".

"Vorrei rendere personalmente omaggio ad Amedeo Felisa - ha detto Lawrence Stroll - riconoscendo non solo ciò che ha raggiunto in Aston Martin ma durante la sua lunga e illustre carriera ai vertici dell'industria automobilistica di ultra-lusso. Sono lieto che Amedeo rimarrà in carica finché Adrian non si unirà e continuerà a supervisionare il lancio dei nostri prossimi prodotti".

Adrian Hallmark arriva in Aston Martin con un curriculum professionale di rilievo: prima di assumere la carica di ceo di Bentley, tra il 1999 e il 2005, è stato infatti membro del consiglio di amministrazione della Casa di Crewe con responsabilità per le vendite e il marketing.

Il percorso professionale di Hallmark è iniziato nel 1996 quando è entrato come managing director in Porsche Cars GB. Dopo tre anni è passato in Bentley dove è rimasto (come citato) fino al 2005. Da quella data e fino al 2008 è stato executive vice president di Volkswagen of America.

Successivamente Hallmark è stato per un anno executive director Asia di Volkswagen AG, fino a passare nel febbraio 2010 a ricoprire la carica di executive director global sales di Saab Automobile AB. Nel dicembre dello stesso anno entra in Jaguar Land Rover come global director del brand Jaguar e a seguire - fino al 2018, anno di ritorno in Bentley - come group strategy director.

