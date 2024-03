Lohscheller presidente dell'associazione tedesca Vdik

Dal prossimo 12 giugno Michael Lohscheller, che è stato ceo di Opel tra il 2017 e il 2021, sarà il nuovo presidente della Vdik (Verband Der Internationalen Kraftfahrzeughersteller e.V.) cioè l'Associazione tedesca dei produttori internazionali di autoveicoli. Qualcosa di comparabile, dunque, alla nostra Unrae.

Lohscheller succede a Reinhard Zirpel - presidente della Vdik dal 2016 - che nel giugno 2023 aveva annunciato che non si sarebbe candidato alla rielezione quest'anno.

Durante l'assemblea generale straordinaria della Vdik che ha elettro Lohscheller, André Schmidt presidente di Toyota Deutschland GmbH, è stato eletto nuovo vicepresidente prendendo il posto di Jürgen Keller.

"Non vedo l'ora di assumere il mio nuovo incarico e farò tutto il possibile per proteggere gli interessi dei 38 produttori internazionali di auto e mezzi commerciali in Germania - ha affermato Lohscheller - che vendono più di un milione di automobili e oltre 100mila veicoli commerciali ogni anno".

Dopo diversi incarichi presso Jungheinrich, Daimler Chrysler, Mitsubishi Motors e Volkswagen e la parentesi presso Opel dal 2012 al 2021 Lohscheller ha poi guidato la vietnamita VinFast come ceo globale. Più recentemente è stato presidente e ceo di Nikola Corporation.



