Thomas Ulbrich capo sviluppo tecnico di Volkswagen in Cina

Manterrà anche incarico di responsabile della 'nuova mobilità' Thomas Ulbrich, dal 2022 membro del consiglio di amministrazione del marchio Volkswagen con responsabilità della nuova mobilità, dal prossimo primo aprile diventerà il nuovo capo dello sviluppo di Volkswagen in Cina.

Nell'annunciare questa nomina la Casa automobilistica tedesca ha anche anticipato che in futuro il consiglio di amministrazione verrà ridotto da otto a sette membri e le divisioni Nuova mobilità e Sviluppo tecnico verranno unificate.

Ulbrich - che si è laureato nel 1992 in ingegneria automobilistica presso l'università di scienze applicate di Amburgo - nella nuova posizione guiderà lo sviluppo della prima piattaforma elettrica locale di Volkswagen che sarà la base, dal 2026, dei futuri modelli dedicati espressamente alla Cina del marchio. Nelle responsabilità di Ulbrich ricadrà anche il centro tecnologico di Volkswagen a Hefei, nella Cina orientale, il più grande centro di sviluppo del Gruppo fuori dalla Germania.

Entrato nella Casa di Wolfsburg subito dopo la laurea nell'ambito della logistica, Ulbrich ha assunto un ruolo dirigenziale già nel 1995 e un anno dopo è diventato capo della logistica presso Faw-Volkswagen a Changchun, in Cina.

Nel 1998 ha assunto la responsabilità delle linee di montaggio del 'segmento II' presso lo stabilimento di Wolfsburg e nel 1999 è stato nominato responsabile della logistica dello stabilimento di Emden.

Dal 2001 al 2008 è stato direttore tecnico e portavoce del consiglio di amministrazione della società Auto 5000 GmbH - l'azienda costituita all'interno dello stabilimento Volkswagen di Wolfsburg per creare modelli a basso costo - e a seguire è diventato membro del consiglio di amministrazione per la produzione della Volkswagen Veicoli Commerciali di Hannover.

Nel 2010 Ulbrich si è trasferito alla Saic Volkswagen, Cina, in qualità di vicepresidente esecutivo tecnico occupandosi dello sviluppo, della produzione e della logistica in un totale di cinque sedi.

Tra l'aprile 2014 e il gennaio 2018 Ulbrich è stato responsabile della produzione e della logistica in qualità di membro del consiglio di amministrazione del marchio Volkswagen. Successivamente gli è stata affidata la responsabilità del dipartimento E-Mobility e nel febbraio 2021 è diventato membro del consiglio di amministrazione di Volkswagen Passenger Cars con la responsabilità della divisione sviluppo tecnico.



