Valérie Gillot alla comunicazione esterna del gruppo Renault

Con la nomina di Valérie Gillot, forte di oltre 20 anni di esperienza in comunicazione prodotto e corporate, in qualità di direttrice della comunicazione esterna gruppo e business, a partire dal 29 gennaio, il gruppo Renault ha potenziato la direzione della comunicazione. Nel suo percorso di studi la Gillot annovera un master in fisica fondamentale ed un diploma post-laurea (DESS) in comunicazione scientifica nel 2001. A livello lavorativo, inizia la sua carriera nel gruppo PSA, dove per otto anni occupa varie posizioni, dalla comunicazione interna alla comunicazione corporate. Successivamente, nel 2008, entra a far parte di Citroën, prima di diventare responsabile della comunicazione corporate del brand nel 2010. Dopo aver contribuito al lancio del marchio DS Automobiles nel 2014, e con oltre 10 anni di esperienza nella comunicazione delle marche Citroën e DS Automobiles, nel 2021 si occupa delle relazioni con i media a livello mondiale per Stellantis, prima di diventare direttrice della comunicazione di Stellantis Francia nel 2023.





