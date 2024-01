Mattia Dodi nuovo Offroad Manager Triumph Motorcycles Italia

Un nuovo ingresso in Triumph Motorcycles Italia dove Mattia Dodi entra in organico con il ruolo di offroad manager. Dodi avra' la responsabilita' di sviluppare e coordinare tutte le attivita' dedicate alla nuova gamma di modelli offroad del costruttore britannico all'interno dei segmenti motocross ed enduro a livello commerciale, marketing, sviluppo rete, customer care e Racing.

Laureato in Ingegneria Meccanica, Dodi ha maturato la sua esperienza manageriale nel settore motociclistico all'interno di Bmw Motorrad Italia. A partire dal 2004, ha cominciato la carriera nel reparto service, inizialmente con il ruolo di trainer tecnico, fino ad assumere, nel 2014, la posizione di aftersales manager con la responsabilita' di coordinare tutte le attivita' del post-vendita.

Nel marzo del 2020 assume il ruolo di marketing manager di Bmw Motorrad Italia con responsabilita' della gamma moto, scooter e dello sviluppo delle attività esperienziali per i clienti finali, dal motorsport all'adventouring.

Motociclista assiduo e appassionato in particolare del mondo offroad, parallelamente al proprio percorso manageriale, Dodi partecipa con regolarita' in prima persona a diverse attivita' racing a livello nazionale e regionale, con un impegno particolare nel mondo enduro e motocross.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA