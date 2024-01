Frank Meyer passa da E.on Italia a board Robert Bosch GmbH

Robert Bosch GmbH ha chiamato Frank Meyer, che dal 2021 era ceo di E.ON Italia, a far parte del consiglio di amministrazione assumendo la responsabilità della divisione energia e tecnologia edilizia. Questa posizione era ricoperta da Christian Fischer che resta rimane responsabile della divisione Consumer Goods, che comprende Power Tools e BSH Household Devices GmbH. Allo stesso tempo, Fischer guiderà il progetto Growth Acceleration 2030 assumendosi quindi la responsabilità delle iniziative di crescita strategica del Gruppo Bosch.

Meyer (45 anni) è laureato in fisica e matematica alla università Max Planck, ha ottenuto un master alla università di Aachen e uno alla università Ludwig-Maximilians di Monaco ed ha svolto attività di ricerca al Cern di Ginevra. Arriva in Bosch dal gruppo energetico tedesco E.on dove è entrato nel 2016 con diversi incarichi dirigenziali. Meyer prima di guidare E.on in Italia è stato chief innovation officer di E.on e ceo di E.on Solutions GmbH, dove era responsabile a livello internazionale della creazione di nuove attività anche nel campo della mobilità elettrica. In precedenza Meyer ha lavorato anche presso Vodafone Germania e come consulente per il Boston Consulting Group.

Ha anche fatto parte della camera di commercio Italia-Germania (Ahk Italien). "Con Frank Meyer - ha commentato ha affermato Stefan Asenkerschbaumer, socio amministratore di Robert Bosch Industrietreuhand KG e presidente del consiglio di sorveglianza di Robert Bosch GmbH - acquisiamo un manager esperto a livello internazionale che ha gestito con successo attività tecnologiche e di servizi con clienti commerciali e finali, concentrandosi sull'innovazione e sulla sostenibilità".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA