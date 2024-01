Massimiliano Rossi nel team comunicazione di Toyota e Kinto

Giro di poltrone nel team relazioni esterne di Toyota Motor Italia (Tmi) nel reparto diretto da Luca Vetrone, communication & external affairs general manager. L'organizzazione viene aggiornata e rafforzata con alcune importanti novità, con Massimiliano Rossi che entra a far parte della squadra con l'incarico di occuparsi della comunicazione dei brand Toyota e Kinto (la piattaforma di servizi pensati per soddisfare ogni esigenza di mobilità) nell'ambito dell'area coordinata da Riccardo Taglioni che include anche la comunicazione del brand Lexus. Rossi, laureato in ingegneria meccanica all'università di Tor Vergata, è entrato in Toyota Motor Italia nel 2008 come product quality engineer. Negli anni successivi ha maturato un percorso ricco di esperienze nelle aree qualità prodotto, marketing, sales operations, mobility & innovation, l'ultima delle quali nell'area strategica del vehicle lifetime value & residual value. Contestualmente Luca Valle Fuin, dopo oltre 2 anni di attività all'interno del team come responsabile della comunicazione del brand Toyota, dal prossimo primo febbraio 2024, assumerà un nuovo incarico all'interno dell'azienda. Luca Riso, responsabile della comunicazione del brand Kinto, ha invece lasciato l'azienda lo scorso primo gennaio, per intraprendere una nuova esperienza professionale.

