Renzo Gonzalez Ballesteros è manager Tires Continental Italy

Renzo Gonzalez Ballesteros è il nuovo market manager Tires Continental Italia e succede in questa posizione ad Alessandro De Martino, passato alla guida di Best Drive Francia.

In Continental da venti anni - salvo un periodo di nove mesi nel 2008 all'AT Kerneys - Gonzalez Ballesteros è stato head of purchasing indirect materials & capital foods per il Gruppo Continental ad Hannover e ha ricoperto ruoli di responsabilità in Germania, Stati Uniti, Cina e Singapore.

La sua carriera professionale era iniziata nel settore logistica e produzione della Clorox del Perù nel 1996, per poi proseguire nel 1997 - con funzioni analoghe - alla Southern Peru Copper Corporation. Nel 1998 e fino al 2003 Gonzalez Ballesteros ha lavorato nel settore corporate realty services di Citibank come asset manager e successivamente il primo ingresso in Continental nel 2004 nella sede di Hannover. "Sono onorato ed entusiasta di assumere questo importante ruolo - ha commentato Renzo Gonzalez Ballesteros -. In questi anni ho avuto il privilegio di lavorare in più parti del mondo.

Questo mi ha permesso di acquisire diverse esperienze internazionali che metterò a disposizione per affrontare le sfide e cogliere le opportunità presenti nel mercato italiano".





