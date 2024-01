Dopo ventotto anni Maurizio Reggiani esce dalla Lamborghini

Maurizio Reggiani, vicepresidente Automobili Lamborghini con responsabilità per il motorsport e soprattutto chief techinical officer (Cto) tra il 2006 e il 2021 ha lasciato a fine anno la Casa di Sant'Agata Bolognese, azienda in cui Reggiani ha contribuito al radicale rinnovamento della gamma ed allo sviluppo tecnologico e prestazionale delle auto del Toro. "Il 30 dicembre 2023 - scrive lo stesso Reggiani su LinkedIn - segna la conclusione della mia straordinaria avventura in Automobili Lamborghini. È stato un viaggio fantastico, iniziato nel 1995 come mechanical design manager, per poi diventare Cto nel 2006 e gli ultimi 2 anni come Vp Motorsport".

Sottolineando l'onore di aver visto "Automobili Lamborghini crescere negli ultimi 28 anni" Reggiani ricorda le tappe della sua importante carriera. "Ho iniziato nel 1982 in Maserati, seguita da Bugatti con il progetto EB110. Poi in Automobili Lamborghini con quelle vetture iconiche che anno dopo anno hanno portato al successo del brand".

A coronare il tutto, a Reggiani è stata conferita lo scorso aprile la laurea 'honoris causa' in ingegneria meccanica dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna.

"Si chiude un capitolo importante della mia vita professionale - conclude i 64enne tecnico di San Martino Spino in provincia di Modena - e guardo al futuro con entusiasmo e determinazione, pronto ad abbracciare le nuove sfide che mi aspettano".



