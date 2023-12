Ad Astrid Fontaine direzione risorse umane di Schaeffler AG

Dopo aver gestito dal 2018 la trasformazione digitale in Bentley e aver diretto dal 2021 le risorse umane In Volkswagen Veicoli Commerciali, Astrid Fontaine entra dal primo gennaio a far parte del comitato direttivo di Schaeffler AG, il gruppo tedesco della componentistica, in qualità di direttore delle risorse umane.

Laureata in ingegneria alla University of Kaiserslauter e titolare di un master ottenuto alla Emory University Goizueta Business School di Atlanta, Astrid Fontaine ha iniziato la sua carriera in Mercedes-Benz a Stoccarda, dove ha lavorato alla strategia aziendale in varie posizioni dirigenziali.

E' stata responsabile dal 2000 della digitalizzazione e dell'IT presso Mercedes-Benz USA in qualità di chief information officer. Dal 2011 ha lavorato come docente di digitalizzazione in Cina e negli Stati Uniti. Nel 2013 si è trasferita in Porsche North America come senior vice president per risorse umane, cultura e innovazione, fino al 2018 quando è entrata in Bentley Motors.

Dal 2022 è anche membro del gruppo di esperti sulla trasformazione dell'industria automobilistica presso il Ministero federale dell'economia tedesco. Astrid Fontaine prende il posto di Corinna Schittenhelm che ha ricoperto questa funzione in Schaeffler AG negli ultimi otto anni.



