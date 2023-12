Olivier Prévost nuovo presidente e AD Yamaha Motor Europe

A partire dal 1° gennaio 2024 Olivier Prévost, attualmente vicepresidente di Yamaha Motor Europe, ricoprirà la carica di presidente ed amministratore delegato, succedendo ad Eric de Seynes. Quest'ultimo entrerà a far parte del consiglio di sorveglianza della società in qualità di presidente. Entrato in Yamaha nel 1994, inizialmente con il ruolo di project leader presso MBK Industrie, Prévost ha ricoperto diverse posizioni all'interno del gruppo Yamaha Motor, anche nella sede centrale in Giappone, acquisendo una conoscenza tale da divenire il successore di de Seynes. "Innanzitutto, vorrei ringraziare Eric per il suo contributo a Yamaha Motor negli ultimi anni - ha dichiarato Olivier Prévost - la sua passione per il marchio e i prodotti Yamaha, unita alla sua leadership, hanno portato Yamaha alla sua attuale posizione di forza in Europa. È con molta umiltà e rispetto che accetto la sfida di essere il suo successore come Presidente di YME".





