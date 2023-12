Nicolas Lopez Appelgren nuovo Ceo Link & Co Europa

Con un annuncio il brand Lynk & Co ha comunicato che, a partire dall'8 gennaio 2024, sarà Nicolas Lopez Appelgren, attualmente head of retail operations di Volvo Cars, il nuovo Ceo del marchio nel Vecchio Continente.

Appelgren, che succede ad Alain Visser, negli anni passati ha assunto ruoli importanti presso Volvo Cars in diversi settori come retail e product management, marketing e sviluppo commerciale. Per cui può contare su oltre 28 anni di esperienza nel settore marketing e di vendita al dettaglio a livello globale.

Lo stesso ha guidato la trasformazione delle operazioni commerciali e di vendita al dettaglio di Volvo Cars, aiutando l'azienda a sviluppare relazioni più immediate con gli utenti, integrando la rete di vendita online di Volvo con quella al dettaglio e migliorando l'assistenza al cliente attraverso canali di risposta diretti.

"Dalla sua nascita nel 2017, Lynk & Co ha già consegnato più di un milione di veicoli a livello globale, diventando uno dei mobility brand con la più rapida ascesa nel mondo - ha dichiarato Jerry Gan, Ceo di Geely Auto Group - vogliamo assolutamente ringraziare Alain per i suoi numerosi anni di lavoro insieme, e per tutto quello che ha fatto per costruire delle fondamenta solide per il futuro di Lynk & Co. Siamo entusiasti di accogliere Nicolas con noi, e non vediamo l'ora di poter lavorare insieme mentre ci muoviamo verso la prossima fase di sviluppo internazionale".





