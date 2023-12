Marc Hedrich nominato presidente e ceo di Kia Europe

Marc Hedrich dal prossimo primo gennaio 2024 sarà il presidente e ceo della filiale europea di Kia. Succede in questa posizione di vertice a Won-Jeong Jeong che l'ha guidata con grande successo negli ultimi quattro anni.

Attuale presidente di Kia France Hedrich porta con sé una ricca esperienza nel settore automobilistico, avendo ricoperto ruoli dirigenziali a livello nazionale e regionale per oltre 30 anni.

Laureato alla European Business School Hedrich ha iniziato la sua carriera negli Anni '90 presso la filiale francese di Ford.

Successivamente è diventato marketing director di Škoda in Francia e poi di Seat France.

Nel 2003 è entrato in Toyota France sempre come direttore marketing ricoprendo posizioni strategiche per quasi 12 anni in Toyota France e Toyota Europe. Nel 2015 è entrato in Kia France come managing director e dal primo gennaio 2021 ne è diventato presidente.

"Il mercato europeo sta svolgendo un ruolo di primaria importanza nell'ambito dell'obiettivo del brand di divenire leader, a livello mondiale, nel mercato dei veicoli elettrici - ha commentato Hedrich - attraverso il lancio di 15 nuovi modelli entro il 2027, e di portare al 55% la quota di mercato dei veicoli elettrificati entro il 2030".

"Guardando al futuro - ha concluso - il team europeo continuerà il suo coraggioso processo di trasformazione in fornitore di soluzioni di mobilità sostenibile, con particolare attenzione alle persone, al pianeta e al profitto".

