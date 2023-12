Nissan: Luisa Di Vita è anche chief innovation officer

Nuova posizione per Luisa Di Vita, già direttore comunicazione di Nissan Italia, che va a ricoprire anche il ruolo di chief innovation officer, per diffondere a ogni livello dell'organizzazione i temi e la cultura dell'innovazione. Di Vita si pone così a capo di un gruppo di 30 persone, che si avvale della consulenza strategica della società Sketchin, e interverrà su 6 aree, per riesaminare il "customer journey" e i nuovi trend; costruire un nuovo ecosistema di partnership di mobilità; ridisegnare aree aziendali dedicate all'innovazione; promuovere nuove opportunità di business; collaborare con il mondo accademico e le Università; ottimizzare le attività di business planning & reporting.

Inoltre, con questa posizione andrà a stimolare un approccio imprenditoriale aperto allo scambio di idee, per adottare nuovi strumenti e nuove soluzioni in grado di migliorare i processi interni, creare opportunità di business ed aumentare l'opinione di marca.

