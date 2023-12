Alberto Santilli nuovo a.d. in Toyota Motor Italia

Dal 1° gennaio 2024 Alberto Santilli, attuale director business support, sarà il nuovo amministratore delegato di Toyota Motor Italia, mentre Luigi Ksawery Luca', amministratore delegato dal 2021, andrà a ricoprire il ruolo di vice president sales business transformation in Toyota Motor Europe. Santilli può vantare un'ampia conoscenza dell'azienda nella quale ha ricoperto, nel tempo, i ruoli di direttore sales, direttore marketing, e CFO. Inoltre, possiede uno spiccato spirito innovativo che ha portato ad una decisa accelerazione a livello di digitalizzazione. Questi cambi di posizione, che rappresentano un segno tangibile dell'apprezzamento di Toyota per gli eccellenti risultati raggiunti dal management italiano, sono volti a creare le migliori condizioni per affrontare le sfide future rappresentate da un mercato automobilistico in evoluzione, e si inseriscono nell'ambito degli obiettivi di crescita e della trasformazione dell'organizzazione di Toyota in "Mobility Company", sia in Italia che in Europa.



