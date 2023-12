Dimitris Chanazoglou alla guida di Polestar Italia

Cambio al vertice di Polestar Italia dove Dimitris Chanazoglou succede ad Alexander Luz. La casa automobilistica ha infatti nominato Chanazoglou Head of Polestar Italia, affidandogli l'incarico di guidare le attività del marchio svedese di veicoli elettrici ad alte prestazioni in Italia.

Dimitris Chanazoglou ha ricoperto fino a d ora il ruolo di Head of Polestar Svizzera, con un'esperienza di oltre vent'anni nel settore automobilistico. "È con grande gioia che mi unisco a Polestar Italia - ha dichiarato Chanazoglou - in un momento così dinamico di espansione, con una ricca gamma di nuovi prodotti di alta qualità perfettamente adatti alle esigenze del mercato italiano".

Il marchio premium svedese operante nel settore della mobilità elettrica è stato lanciato in Italia un anno fa e ora gestisce uno Spazio Polestar a Milano e uno a Roma. La gamma si sta allargando, passando da un'auto già disponibile, la fastback Polestar 2, a tre modelli, con l'introduzione di due Suv elettrici , Polestar 3 e Polestar 4, la cui consegna è prevista per il 2024.



