Gabriele Piccini nuovo direttore marketing di Nissan Italia

Giro di poltrone in Nissan Italia.

Dallo scorso primo dicembre Gabriele Piccini è diventato il nuovo direttore marketing sostituendo n questa posizione Sandro Sarlo.

Nel nuovo ruolo presso la sede a Capena (Roma) Piccini riporta direttamente a Marco Toro, presidente e amministratore delegato di Nissan Italia, e funzionalmente ad Arnaud Charpentier, regional vice president marketing & mobility.

Piccini arriva in questa posizione al termine di una significativa esperienza di oltre due anni presso la divisione marketing dell'headquarter europeo di Nissan, dove ha ricoperto il ruolo di responsabile del prodotto di punta Qashqai per l'intera regione Amieo. Sandro Sarlo, che occupava il posto ora assegnato a Piccini prosegue il suo percorso professionale in Nissan Italia e assume il ruolo di direttore vendite. Lo fa forte di un'esperienza maturata all'interno della stessa direzione come sales performance manager e responsabile del reparto distribution & sales planning.

Nel nuovo ruolo, Sarlo continua a riportare direttamente a Marco Toro e funzionalmente ad Antonio Melica, dirigente di Nissan Italia attualmente distaccato a Parigi con il ruolo di deputy sales vice president Europe.

A sua volta Sarlo sostituisce Vincenzo Varriale, che continua il suo percorso professionale in Nissan Italia in qualità di direttore sviluppo rete e qualità. Nel nuovo ruolo Varriale riporta direttamente a Marco Toro e funzionalmente a Jean Philippe Roux, Amieo Cq&Dnd regional vice president.

Infine il cambiamento relativo ad Achille Nicastri. Dopo 31 anni in azienda di cui gli ultimi 14 come membro del comitato di direzione e dopo aver ricoperto svariati ruoli anche apicali in ambito vendite, post vendita, sviluppo rete e qualità, Nicastri lascerà l'azienda il prossimo 31 dicembre per intraprendere nuove sfide professionali.

