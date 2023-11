Matthieu Tenenbaum è direttore operazioni Mobilize Beyond

A partire dal 28 novembre, Matthieu Tenenbaum è stato nominato direttore delle operazioni di Mobilize Beyond Automotive, al posto di Fedra Ribeiro che ha lasciato il Gruppo Renault. Matthieu sarà responsabile, con il suo team, dello sviluppo delle attività di Mobilize nei settori energia, dati e servizi di mobilità.

Ingegnere di formazione, Tanenbaum è nato nel 1977 ed è entrato a far parte del Gruppo Renault nel 1997 come tirocinante. Tra il 2000 e il 2007 occupa varie posizioni nel Dipartimento Ingegneria del reparto Carrozzeria Assemblaggio Verniciatura in Francia, negli Stati Uniti (Nissan) e in Corea.

Nel 2007, diventa capo progetto Veicoli Elettrici, prima di essere promosso, nel 2008, vicedirettore di Programma responsabile di Zoe e Fluence ZE e, successivamente, di Twizy e Kangoo ZE.

Nel 2011 è nominato responsabile del Business Development External Venturing, con l'obiettivo di sviluppare una strategia di Corporate Venture per Renault. Nel 2014 entra nella regione Africa - Medio Oriente - India, appena creata, come direttore esecutivo e business development, mentre nel 2017 diventa Ceo di Renault Colombia.

A Febbraio 2022, invece, diventa direttore generale di Renault Russia e Csi, prima di entrare a far parte del brand Renault a Luglio 2022 come vp business Veicoli Elettrici e Coordinamento dei Mercati, incaricato di preparare Ampere per le vendite e il marketing.



