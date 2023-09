Francesca Gamboni nuova responsabile acquisti Volvo Cars

Dal 16 ottobre l'italiana Francesca Gamboni sarà la nuova responsabile degli acquisti e della catena delle forniture della svedese Volvo Cars che fa parte del gruppo automobilistico cinese Geely.

Laureata al Politecnico di Milano in Ingegneria delle tecnologie industriali e titolare di un master in Scienze ottenuto alla stessa università, 'Gamboni svolgerà un ruolo cruciale nel far progredire la catena di fornitura di Volvo per essere efficiente, ecologica e localizzata - si legge in una nota - ed è destinata a realizzare un impatto significativo sulle operazioni di approvvigionamento dell'azienda'.

La sua carriera professionale è iniziata nel 1995 come business analyst della milanese Aturia pompe ed è proseguita nel 1996 alla Price Waterhouse per un progetto relativo alla supply chain e al manufacturing. Nel 2000 Gamboni entra in Bosch occupandosi di supply chain e manufacturing e un anno più tardi passa in Alcan (oggi Rio Tinto) occupando posizioni di crescente importanza fino a divenire direttore della catena delle forniture.

L'ingresso come general manager logistics nel Gruppo Renault è del 2007, è seguita la nomina a vice presidente del settore supply chain. Abbondonando il settore automotive, tra il 2013 e il 2016, Gamboni è entrata nel Gruppo L'Oréal come direttore Nordic Operations. Tra il giugno 2016 e il dicembre 2019 ha lavorato alla Gefco Logistics, azienda del Gruppo Psa, poi è stata chiamata in Stellantis dove ha assunto la carica di senior vice presidente con responsabile della global supply chain.





