Mats Backman è il nuovo chief financial officer di Volvo AB

Mats Backman che era stato designato a ricoprire la carica di chief financial officer del Gruppo Volvo nello scorso giugno, è ora entrato nel comitato esecutivo come nuovo membro e succede quindi nella posizione di Cfo a Jan Ytterberg. Volvo AB, va ricordato, è il secondo costruttore al mondo di autocarri ed autobus utilizzando anche il marchio Renault Truck, oltre che macchinari per cava e cantiere, sistemi di propulsione per applicazioni industriali e marine. In questo ambito Backman continuerà a ricoprire il ruolo di senior advisor del Gruppo.

Laureato alla Uppsala University Backman ha iniziato il suo percorso professionale nel 1994 in Ernst & Young. Hha poi ricoperto numerose posizioni di rilievo nell'industria svedese e vanta una vasta esperienza internazionale. È stato chief financial officer di diverse grandi aziende come Sandvik, Autoliv e Veoneer.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA