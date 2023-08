Brigitte Courtehoux nominata nuovo ceo di Share Now

Brigitte Courtehoux è il nuovo ceo di Share Now in sostituzione di Olivier Reppert che dopo sette anni lascia l'azienda per ragioni personali. In precedenza Brigitte Courtehoux è chief executive officer di Free2move (la capogruppo di proprietà Stellantis da cui dipende Share Now) e dal gennaio 2021 fa parte del top executive team di Stellantis.

La Courtehoux è laureata in ingegneria all'Institut National Polytechnique de Grenoble ed ha ottenuto un executive Mba alla Hec Paris Business School. La sua carriera professionale è partita nel 1995 da Electricité de France dove ha lavorato per tre anni. E' poi entrata nel Gruppo Psa, con mansioni relative a operations, projects, quality e business.

Nel 2006 è diventata chief of staff del quality director di Psa e nel 2008 è diventata vice president head of worldwide quality control tower. Tra il 2010 e il 2013, in qualità di global project director, ha gestito il lancio del crossover Peugeot 2008 nei mercati di Europa, Cina e Sudamerica.

A settembre 2013 Brigitte Courtehoux è stata nominata senior vice president, head of mobility and connected services business unit. A settembre 2016 si è occupata del lancio del brand Free2move.

Share Now GmbH è la società tedesca (agli inizi controllata da Bmw e Mercedes) di car sharing nata dalla fusione di Car2Go e DriveNow. Ma dal 2022 è diventata una sussidiaria della divisione Free2Move che fa capo a Stellantis. Opera con oltre 10mila auto e conta su 4 milioni di utenti.



